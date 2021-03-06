Eskişehir'de dağda mahsur kalan 4 kişi, askeri helikopterle kurtarıldı

ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesinde, dağlık alanda mahsur kalan 4 kişi, askeri helikopterle kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Mihalıççık ilçesi Süleler Mahallesi Yayla Çalı mevkiinde meydana geldi. Saat 17.40 sıralarında Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen dağlık alanda 4 kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı ile koordine sağlanarak, Jandarma, AFAD, UMKE ve AKUT ekiplerinden oluşan kurtarma timi ve Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına ait helikopter ile arama- kurtarma operasyonu başlattı.

Saat 19.30 sıralarında bölgeye arama- kurtarma helikopteri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, ilk önce yaralı M.E.Ç.,O.Ö. ve A.Ç.'yi helikopterle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne getirdi. Burada ambulanslara alınan 3 kişi Acil Servis'te tedavi altına alındı. Mahsur kalan H.G. ise AFAD ekipleri tarafından yaya olarak araziden indirildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.