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Eskişehir'de eldivenli dilenci görenleri şaşırttı

Koronavirüs nedeniyle eldiven takarak dilencilik yapan kadını gören vatandaşlar yetkilerin önlem alması gerektiğini söyledi.
Eskişehir'de eldivenli dilenci görenleri şaşırttı

Koronavirüsle mücadele kapsamında önlemler alınırken, vatandaşlar zor durumlarda eldiven ve maske takarak sokağa çıkıyor.

ELDİVEN TAKARAK DİLENDİ

Yetkililer vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarırken, eldiven takarak dilencilik yapmaya devam eden kadını görenler şaşkınlık geçirdi.

Eskişehir'de Şair Fuzuli Caddesi'nde eldivenli dilenciyi gören vatandaşlar kadının sürekli sokakta olduğunu söyleyerek, yetkililerin önlem alması gerektiğini belirtti.

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