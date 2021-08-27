  • BIST 1.449,970
  • Altın 483,95
  • Dolar 8,3750
  • Euro 9,8200
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 29 °C
»

Eskişehir’de en çok ev kadınları Covid oluyor

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, kentte son dönemde koronavirüs vakalarının genellikle ev kadınları arasında görüldüğünü ifade ederek, “Son dönemde bulaşın ana kaynağı ev içi bulaş, yakın çevre ve sosyal etkinliklerdir” dedi.
Eskişehir’de en çok ev kadınları Covid oluyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Eskişehir’de 100 bin kişi de vaka oranı 296,57 olurken, aşılama oranı ise yüzde 83,3’ü geçti. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Covid-19 ve delta varyantına karşı uyarılarda bulundu. Koronavirüse karşı aşı olmanın çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bilge, aşıların koronavirüsün yanı sıra tüm varyantlara karşı da etkili olduğunu söyleyerek, “Delta varyantı, Covid-19’a neden olan virüsün önceki türlerine göre daha çok enfeksiyona neden oluyor ve daha hızlı yayılıyor. Aşılanmamış kişilerde delta varyantı, önceki Covid-19 varyantlarına göre daha ciddi hastalığa neden olabilir. Aşılar, bu varyant da dahil olmak üzere, Covid-19’a yakalanma riskini azaltır, hastaneye yatış ve ölümün önlenmesinde oldukça etkilidir. Bu ve olası diğer varyantların yayılmasını önlemek için aşı olup, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerekiyor. Dünyada az da olsa Covid-19 geçirenler, hastalığa tekrar yakalanabilmektedir, bu kişilerin de aşı olmaları hastalığa yeniden yakalanmalarını önlemektedir” diye konuştu.

270820211009229980937.jpg
AŞILI OLAN KORUNUYOR

Prof. Dr. Uğur Bilge, kentte son dönemde pozitif vakaların çoğunluğunun çalışmayan kesimde görüldüğünü ifade etti. Aynı ailede aşılı olanların hastalığa yakalanmadığını gözlemlediklerini kaydeden Prof. Dr. Bilge, “İlimizde vakaların büyük çoğunluğu, ev hanımı, öğrenci, emekli gibi çalışmayan kesimdir. Çalışmayan kesimde ev hanımları en fazla Covid-19’a yakalananlardır. Son dönemde bulaşın ana kaynağı ev içi bulaş, yakın çevre ve sosyal etkinliklerdir. Bazı vakalarda görüyoruz ki, aynı aile içinde aşılı olanlar hastalığa yakalanmazken, aşısız olanlar enfekte olup hastalığı yaymakta, hatta bu kişilerde yoğun bakım yatışı ve ölüm dahi görülmektedir. Bu nedenle kişilerin hem kendisinin aşılanması hem de yakın çevresini aşılatması önemlidir. Herkese çağrımız kendileri aşı olurken, yakın çevresini de aşılanmaya teşvik etmesidir” dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İspanya, Afganistan'dan tahliyelerin bugün sona erdiğini duyurdu27 Ağustos 2021 Cuma 11:26
  • MSB: Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi27 Ağustos 2021 Cuma 11:24
  • Trafiğe 7 ayda 724 bin 277 aracın kaydı yapıldı27 Ağustos 2021 Cuma 11:22
  • Neşet Ertaş filmine ailesinden sert tepki: Maneviyatımızı satmıyoruz 27 Ağustos 2021 Cuma 11:03
  • Almanya, Afganistan'daki personelinin tahliyesini tamamladı27 Ağustos 2021 Cuma 11:02
  • MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler27 Ağustos 2021 Cuma 11:00
  • Cenazede koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti27 Ağustos 2021 Cuma 10:58
  • Eskişehir’de en çok ev kadınları Covid oluyor27 Ağustos 2021 Cuma 10:49
  • Erdoğan 'görüştük' dedi duyurdu: Taliban bize teklif etti kararımızı vermedik27 Ağustos 2021 Cuma 10:31
  • AK Parti'den Kabil'deki terör saldırısına kınama27 Ağustos 2021 Cuma 10:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti