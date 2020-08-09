  • BIST 1.061
  • Altın 477,157
  • Dolar 7,2075
  • Euro 8,4903
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 32 °C
»

Eskişehir'de gökyüzü renklenecek

Sivrihisar ilçesinde, 13 Eylül'de gerçekleştirilecek "Sivrihisar Hava Gösterileri 2020" ile gökyüzü çeşitli hava gösterileriyle renklenecek.
Eskişehir'de gökyüzü renklenecek

Sivrihisar Havacılık Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkezin Necati Artan Tesisleri'nde gerçekleştirilecek gösterilerde, milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, İngiliz pilotlar Martin Lovell, Bob Pooler, Andrew James Goodall ve Lee Proudfoot ile Alman pilot Gabriel Orlando Rieser becerilerini sergileyecek.

Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye gösteri şeklinde sunan SOLOTÜRK de izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 201. Personel Kurtarma Filo Komutanlığı paraşüt atlayışları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına bağlı helikopter gösteri ekipleri de etkileyici performansları ile etkinlikte yerlerini alacak. Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığının "Çelik Kanatlar" uçuş ekibi de bir gösteri sunacak.

Müzedeki uçaklar gökyüzünde olacak
M.S.Ö. Havacılık ve Uzay Müzesi, envanterinde bulunan DC-3 "Turkish Delight", Mustang P-51D "Ferocious Frankie", T-6 G Texan "Happy Hour", Antonov AN-2 ve Boeing Stearman A-75 uçakları da gösteride yerini alacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz yapılacak etkinlik, televizyon kanalları ve internet siteleri için gün boyu canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çanakkale'de orman yangını09 Ağustos 2020 Pazar 15:56
  • Şehit Uzman Çavuş Süleyman Ural son yolculuğuna uğurlandı09 Ağustos 2020 Pazar 15:21
  • Bakan Koca: Bugün profilinizden siz de bir tedbir mesajı verin09 Ağustos 2020 Pazar 15:20
  • Iğdır'da askeri araç devrildi: 6 yaralı09 Ağustos 2020 Pazar 14:53
  • Bakan Akar Irak sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor09 Ağustos 2020 Pazar 14:51
  • Bakan Karaismailoğlu: Kurban Bayramı'nda hava yoluyla 1 milyon 202 bin 174 yolcu taşındı09 Ağustos 2020 Pazar 14:37
  • Adliyeye gitmeden UYAP üzerinden 13 bin 660 cezaya itiraz edildi09 Ağustos 2020 Pazar 14:36
  • Tüketici Hak Arama Derneğinden 'internet işlemleri' uyarısı09 Ağustos 2020 Pazar 14:35
  • Konya'da doğal gaz patladı! Çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi09 Ağustos 2020 Pazar 14:23
  • İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem09 Ağustos 2020 Pazar 13:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti