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Eskişehir'de iş yerleri kapatıldı

ESKİŞEHİR’deki lokanta, kafe, restoran gibi yeme-içme hizmeti veren iş yerleri saat 20.00 itibarıyla müşterilerine paket servis ya da gel-al şeklinde hizmet vermeye başladı.
Eskişehir'de iş yerleri kapatıldı

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında, alışveriş merkezleri, market, restoran, berber gibi iş yerleri saat 20.00’den itibaren kapandı. Eskişehir’de marketler, kuaförler ve kafeler müşterilerini uyarıp, iş yerlerini kapattı. Restoranlar ise masa ve sandalyelerini kaldırarak, paket servis ya da gel-al şeklinde hizmet vermeye başladı.

'PAKET SERVİSİ DENEYECEĞİZ'

Kafe işletmecisi Tahsin Topardıç, paket servisi hizmetleri olmadığı için iş yerlerini kapatmak durumunda kaldıklarını söyledi. Kısıtlamanın ne kadar süreceğine ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını kaydeden Topardıç, "Kapanıyoruz, çok üzgünüz. Zaman belli değil. Ne kadar süreceği belli değil. Esnafı koruyacak hiçbir şey yok. Bütün eşyaları kenara aldık. Ziyan olacak yiyecekleri paylaştık. Paket servis tabanımız olmadığı için, ne kadar yapabiliriz tartışılır. Ama paket servisi deneyeceğiz. Ne kadar başarılı olabiliriz, bilmiyorum. Çünkü tecrübemiz yok" diye konuştu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de genelge kapsamında kapatılması gereken iş yerlerine yönelik denetim yaptı.

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