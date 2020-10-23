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Eskişehir’de kumar oynarken yakalanan 33 kişiye 150 bin lira ceza

ESKİŞEHİR’de bir dernek binasında kumar oynadıkları tespit edilen 33 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve kumar oynadıkları için toplam 150 bin 375 lira ceza kesildi.
Eskişehir’de kumar oynarken yakalanan 33 kişiye 150 bin lira ceza

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Hoşnudiye Mahallesi’nde bulunan ve daha önce de kumar oynandığı gerekçesiyle mühürlenen dernek binasında, kumar oynandığı ihbarını aldı.  Savcılık talimatıyla dernek binasına baskın yapan polis ekipleri, 33 kişiyi kumar oynarken yakaladı. 33 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 3 bin 150’şer lira, kumar oynadıkları için de bin 225’şer lira olmak üzere toplam 150 bin 959 lira para cezası uygulandı. Dernek başkanı hakkında ise ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak ile mühür bozma’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

Öte yandan 33 kişi arasında yer alan B.A., ‘dolandırıcılık’ suçundan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

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