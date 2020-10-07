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Eskişehir’de kumar oynarken yakalanan 56 kişiye 176 bin 400 lira ceza

Eskişehir’de bir derneğe ait 2 evde tombala oynadığı tespit edilen 56 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle, 176 bin 400 lira idari para cezası kesildi.
Eskişehir’de kumar oynarken yakalanan 56 kişiye 176 bin 400 lira ceza

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’ndeki bir derneğe ait 2 evde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla 2 eve baskın yapan polis, tombala ile kumar oynandığını tespit etti. Tombala oynayan 56 şüpheli ise evin diğer odasında saklanırken yakalandı. Evde yapılan aramalarda 4 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 55 adet av tüfeği fişeği, 243 adet tabanca mermisi, 745 adet tombala kağıdı, 89 adet tombala topu bulundu.

Yakalanan 56 kişiye kumar oynamaktan yasal işlem yapılırken, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 176 bin 400 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynarken yakalanan şüphelilerden 2’sinin farklı suçlardan aranması olduğu tespit edildi. Öte yandan baskın yapılan dernek başkanı hakkında ise bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma suçundan yasal işlem başlatılırken, ele geçirilen tüfeklerle ilgili ev sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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