  • BIST 1.556
  • Altın 407,910
  • Dolar 6,9717
  • Euro 8,4639
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya 5 °C
»

Eskişehir'de okullara kar engeli

Eskişehir’de dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün başlaması planlanan yüz yüze eğitim, valilik kararıyla 1 gün ertelendi.
Eskişehir'de okullara kar engeli

Eskişehir’de gece yarısı başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırarak sürdü. Kent beyaza bürünürken, hava sıcaklığı da sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü. Eskişehir Valiliği’nde yapılan açıklamada, okulların bugün açılmasının planladığı, ancak kar yağışı nedeniyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, “Şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve Kuran kurslarında yüz yüze eğitime 1 gün süre ile ara verildi” denildi.

TURUNCU UYARI YAYINLANDI

Meteoroloji 3’ncü Bölge Müdürlüğü ise kar yağışının etkili olması beklenen kent geneli için ‘turuncu uyarı’ yayınladı. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir alınması istenen açıklamada, “Zaman zaman tipi şeklinde yoğun kar yağışı yağması bekleniyor. 1 hafta etkili olacak olan buzlanma ve don olayı nedeniyle dikkatli olunması ve tedbir alınması gerekmektedir” denildi.

Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaşmasının beklendiği kentte gün boyu karayolları ve belediye ekipleri yollarda kar küreme ile tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri araç sürücülerini, takip mesafesine dikkat ederek, kar lastiği ile yola çıkmaları konusunda uyardı.  

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MEB'den 'uzaktan eğitim' açıklaması09 Şubat 2021 Salı 16:40
  • Bakan Selçuk'tan okulların açılmasıyla ilgili açıklama08 Şubat 2021 Pazartesi 10:18
  • LGS'ye hazırlanan görme engelli öğrenciler için 'seslenen kitap'07 Şubat 2021 Pazar 09:33
  • Cumhurbaşkanı kararıyla 20 üniversitede 26 yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu06 Şubat 2021 Cumartesi 09:38
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı06 Şubat 2021 Cumartesi 09:28
  • Ankara Medipol Üniversitesi 22 Öğretim Üyesi alacak04 Şubat 2021 Perşembe 11:02
  • Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi alacak02 Şubat 2021 Salı 14:11
  • Bakan Selçuk açıkladı: Okullar ne zaman açılacak?02 Şubat 2021 Salı 10:24
  • Milli Eğitim Bakanı Selçuk Ölçme ve Değerlendirme Merkezleri Ortak Platformunu tanıttı01 Şubat 2021 Pazartesi 14:35
  • Milli Eğitime 500 engelli öğretmen alınacak01 Şubat 2021 Pazartesi 13:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti