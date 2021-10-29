Eskişehir'de Osmanlı Ocakları'ndan Cumhuriyet etkinliği

OSMANLI Ocakları tarafından düzenlenen 'Devlet-i Ebed, Müddet Cumhuriyet Yürüyüşü Tarih ve Kültür Sanat Etkinleri' Eskişehir'de yapıldı.

Osmanlı Ocakları tarafından düzenlenen, Konya'nın Kulu ilçesindeki Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin atası Kaya Alp'in mezarından alınan toprağın, Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi'nin Türbesi'ne getirilmesiyle başlayan 'Devlet-i Ebed, Müddet Cumhuriyet Yürüyüşü Tarih ve Kültür Sanat Etkinleri', Eskişehir'de düzenlen programla devam etti. Çamlıca Mahallesi'ndeki Kemal Unakıtan Spor Salonu'ndaki programa Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, İl Başkanı Esat Demirtaş, ilçe başkanları ile davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Eskişehir Mehter Takımı'nın gösterisiyle devam etti.

Etkinlikte konuşan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Cumhuriyet ile Osmanlı'nın birbirine düşman olduğunu iddia edenlerin yine sınıfta kaldığını belirterek, "Osmanlı Ocakları, Osmanlı tarihinden ibaret değildir. Osmanlı medeniyeti de mehterandan ibaret değildir. Osmanlı, ecdadını yad etmiştir, Selçuklunun da, Karahanlı'nın da kültürünü almıştır. Yeryüzünde hangi Türk devleti ve milleti varsa, Müslüman alemi varsa onların da faydalı kültürlerini almış, işlemiştir. Cumhuriyet ile Osmanlı'nın birbirine düşman olduğunu iddia edenler çuvalladı ve yine sınıfta kaldılar. Çünkü bizler hanlık, Hakanlık, padişahlık sisteminden sonra Cumhuriyet ile bu sistemi taçlandırdık ve başkanlık sistemiyle de dünyaya yeniden adaleti, birliği, beraberliği, kardeşliği getireceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şerif Saka ve Kazak sanatçı Arslanbek Sultanbekov mini konser verdi. Etkinlik, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nün Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait kıyafetlerin sergilendiği defileyle sona erdi.