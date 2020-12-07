  • BIST 1.330
  • Altın 468,595
  • Dolar 7,8263
  • Euro 9,5109
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

Eskişehir'de sit alanında define arayan 6 kişiye suçüstü

ESKİŞEHİR'in Sivhisar ilçesinde, define aramak için izinsiz kazı yapan 6 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerden A.A., tutuklandı.
Eskişehir'de sit alanında define arayan 6 kişiye suçüstü

Sivrihisar ilçesi Böğürtlen Mahallesi Mandıra mevkiinde bulunan Hisarlık Örenliği ve Nekropolü olarak tescilli birinci derece arkeolojik sit alanı içinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Ekipler, şüpheli G.Ç., A.A., M.Ç., Ü.Ö., O.G., İ.S. suçüstü yakaladı. Yapılan incelemede şüphelilerin sit alanı içinde 2 metre eninde ve 3 metre derinliğinde tünel şeklinde kazı yaptıkları tespit edildi. Kazı yapılan yerde 30 kilo potasyum nitrat gübre, ruhsatsız av tüfeği, el detektörü, kazma, kürek, levye ve murç gibi kazı işleminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, '2863 sayılı kültür ve tabiat varlıkları koruma kanununa muhalefet' suçundan işlem yapılırken, ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle de toplam 18 bin 900 TL idari para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen G.Ç., M.Ç., Ü.Ö., O.G., İ.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Malatya'da yol kenarında bebek cesedi bulundu05 Aralık 2020 Cumartesi 17:45
  • Evde kaçak kazı yaparak kömür çıkaran 4 kişi yakalandı04 Aralık 2020 Cuma 23:42
  • Maltepe'de denetimler sırasında uyuşturucu ile yakalandılar04 Aralık 2020 Cuma 23:37
  • Çocuğuyla otomobilde yaşadığını ileri süren kişiye, ihlalden 6 bin TL ceza04 Aralık 2020 Cuma 23:35
  • İzmir'de 44 kaçak göçmen kurtarıldı04 Aralık 2020 Cuma 22:40
  • Kısıtlamayı ihlal eden şüpheliler, husumetlisinin iş yerini kurşunladı04 Aralık 2020 Cuma 22:38
  • Motosiklete bağladığı köpeği iple çekti, 4 bin TL ceza yedi04 Aralık 2020 Cuma 20:41
  • Ankara'da dağlık arazide kesik insana ait kafatası bulundu04 Aralık 2020 Cuma 18:53
  • İnşaat sahasından hırsızlık yaparken yakalandılar04 Aralık 2020 Cuma 17:57
  • Tepki çeken 'eğlence' görüntülerine 44 bin TL ceza03 Aralık 2020 Perşembe 21:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti