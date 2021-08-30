Eskişehir'de yarı maraton heyecanı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Eskişehir Yarı Maratonu’na Türkiye’nin farklı şehirlerden katılan yaklaşık 1500 sporcu, 30 derecenin üstündeki sıcak havada dereceye girebilmek için ter döktü.

Eskişehir’de bu yıl ikincisi düzenlenen yarı maratona Türkiye’nin 41 şehirlerinden yaklaşık 1500 sporcu katıldı. Sazova Parkı’nda bir araya gelen sporcular yarışma öncesinde müzik eşliğinde eğlenip birlikte ısındı. Yarı maratonda 10 ve 21 kilometre kategorisinin yanı sıra paralimpik sporcuları da yer aldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce’nin verdiği startla birlikte her yaş grubundan sporcular 30 derecinin üstündeki sıcak havada dereceye girebilmek için ter döktü.



Yarı maratonun 10 kilometre kategorisini 35 dakikada tamamlayan Ömer Oklu birinci olurken, Ersin Kurşunoğlu ikinci, Bedri Şimşek ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Aysel Yalaç birinci, Özlem Işık ikinci, Burcu Kaya üçüncülüğü elde etti. 21 kilometre kategorisi erkeklerde 1 saat 6 dakikada tamamlayan Getaye Gelaw birinci, Fetene Alemu Regasa ikinci, Cihat Ulus ise üçüncü oldu. Kadınlar 21 kilometre yarı maratonunu 1 saat 19 dakikada tamamlayan Nuran Satılmış birinci, Büşra Nur Koku ikinci, Bahar Atalay ise üçüncü oldu. Paralimpik 10 kilometre koşusunda Osman Yekta birinci, Kadir Yekta ikinci, Murat Muslu ise üçüncü oldu.

Dereceye giren yarı maraton sporcularına ödülleri Sazova Parkı’nda düzenlenen törenle verildi.

