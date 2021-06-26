Eskişehir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Eskişehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Öztürk (61) yönetimindeki 26 ACL 43 plakalı otomobil, Eskişehir-Alpu karayolu Yassıhöyük Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Arif Çakıroğlu'nun kullandığı 26 TF 030 plakalı tıra sonra da savrularak bariyerlere çarptı.

Bu sırada Vedat Abaylu yönetimindeki 03 ES 187 plakalı otomobil, kazayı görünce duran Rıdvan Dindar'ın kullandığı 16 NJ 506 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, otomobil sürücülerinden Vedat Abaylu olay yerinde hayatını kaybetti. Abaylu'nun cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Yaralanan Mahmut Öztürk ise 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Düzce'de işçi servis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Düzce Yığılca kara yolunda seyreden Veysel Yücekaya yönetimindeki 81 S 0869 plakalı işçi servis aracı, Aydın Köyü mevkiinde, 34 BY 6023 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile Yığılca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kaza Kırım ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre işçi servis aracı şoförü ve araçtaki Alaattin Mert ile otomobilde bulunan Ahmet Dağdelen, Sezai Dağdelen, Emine Dağdelen, Uğur Dağdelen yaralandı.

İşiçi servis aracı ile otomobilde bulunan diğer 4 kişinin sağlık durumları ve kimlikleri henüz tespit edilemedi.