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Eskişehir'deki Azerilerden 'Ermenistan' protestosu

ESKİŞEHİR'de, Azerbaycanlılar Derneği üyesi bir grup, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını protesto etti.
Eskişehir'deki Azerilerden 'Ermenistan' protestosu

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği üyesi bir grup, İsmet İnönü-1 Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinde toplandı. Ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarının yanı sıra Ermenistan saldırıları sonucu şehit olanların fotoğraflarını taşıyan grup, sloganlar eşliğinde Ulus Anıtı’na kadar yürüdü. Grup, ellerinde ‘Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için ve Azerbaycan’da Ermeni işgaline son yazılı pankartlar açtı.

Grup adına konuşan Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Cavid Aydın, saldırıları protesto ettiklerini söyledi. Aydın, "Tüm dünya devletleri Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiği bir süreçte Ermeni hainleri işgalci ve saldırgan politikalarından vazgeçmemektedirler. 12 Temmuz tarihinden itibaren ağababalarının ve ermeni sevicilerinin destekleriyle Azerbaycan sınırında resmen savaşa sebep olacak tutum sergilemiş, Azerbaycan’ın Ermenistan sınırındaki Tovuz iline saldırmışlardır. Ermenistan bu saldırısıyla ateşkesi bir kez daha bozmuş, savaş kurallarını hiçe sayarak sivilleri hedef almışlardır. Saldırı sonucu 4 rütbeli asker, 1 sivil vatandaş olmak üzere 12 Azerbaycan Türkü şehit olmuştur. Azerbaycan ordusu şımarık Ermenistanın yaptıklarının karşılığını misliyle verecek güçtedir ve her daim gereken cevap verilmiştir" dedi.

Karabağ’ın mutlaka işgalden kurtulacağını ifade eden Aydın, “Bizler Azerbaycan ordusunun her daim birer ferdiyiz ve devletimizi Karabağ’ı işgalden kurtarmak için alacağı her kararı destekliyoruz" diye konuştu.

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