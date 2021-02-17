  • BIST 1.544
  • Altın 403,884
  • Dolar 7,0108
  • Euro 8,4552
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -6 °C
»

Eskişehir'deki korkunç olay ile ilgili üç kişi gözaltına alındı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında dün akşam İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'un cesetlerinin bulunmasının ardından 3 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir'deki korkunç olay ile ilgili üç kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de 3 kişilik ailenin evlerinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katında dün akşam İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'un cesetlerinin bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Ekipler, inceleme sonrası 3 kişiyi gözaltına aldı.

İlkay Tokkal'ın iş yeri komşusu olan ve yakınlarının durumu bildirmesi üzerine polislerin içeri girmesi için kapıyı açan çilingir Ahmet Boz, gazetecilere bilgi verdi.

Kapıyı açarken hırsızlık ya da zorlama izine rastlamadığını belirten Boz, daha sonra ekiplerin içeriye girip inceleme yaptığını söyledi.

Olaydan bir gün önce yaşananları anlatan Boz, şöyle konuştu:

"Önceki gün akşam saat 20.00 sularında dükkandan çıkıp eve giderken İlkay Ağabey'in oğlu Doruk durmamış. O biraz tablet hastasıydı ufaklık. Komşudan tablet almışlar. İlkay Ağabey 'Tablet bu gece bende kalsın, Doruk durmuyor.' demiş. Eve gitmişler. Yengem sipariş vermiş, lahmacun istemiş. Sonrasında olan olmuş zaten. Yaşanan olay insanlık dışı ancak Doruk'a yapılan, o çok başka bir şey. Allah kimseye ne göstersin ne de böyle bir şey yaşatsın. Dün gece sabahlara kadar uyuyamadım."

Eve 1 hafta önce taşınmışlar
Ailenin komşuları ise 1 hafta önce taşınan çiftin evinden dün bir süre gürültü işittiklerini, mobilyaları yerleştirdiklerini düşündüklerini anlattı.

Komşular, sonrasında kapının sertçe çarpılması ve birisinin koşar adımlarla dışarı çıkmasına ait sesler duyduklarını ifade etti.

Cenazeler, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Halkbank'tan ABD'de aleyhlerine açılan hukuk davasına ilişkin açıklama17 Şubat 2021 Çarşamba 14:17
  • İzmir'de etkili olan fırtına 330 civarında ağaca zarar verdi17 Şubat 2021 Çarşamba 14:16
  • İsrail, Filistin köyü Arakib'i 183'üncü kez yıktı17 Şubat 2021 Çarşamba 14:15
  • Fırtına 330 civarında ağaca zarar verdi17 Şubat 2021 Çarşamba 14:13
  • Eskişehir'deki korkunç olay ile ilgili üç kişi gözaltına alındı17 Şubat 2021 Çarşamba 14:12
  • Suriye konulu 15. Garantörler Toplantısı devam ediyor17 Şubat 2021 Çarşamba 14:10
  • Rahmet ve bereket gecesi Regaip Kandili yarın idrak edilecek17 Şubat 2021 Çarşamba 14:06
  • Ankara'da Merasim Sokak'taki bombalı terör saldırısında şehit olanlar anıldı17 Şubat 2021 Çarşamba 13:58
  • Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu yarın son yolculuğuna uğurlanacak17 Şubat 2021 Çarşamba 13:34
  • Emine Erdoğan: İklim değişikliğiyle mücadele edilecekse zafer yeni yaşam kültürleri inşa etmeden kazanılamaz17 Şubat 2021 Çarşamba 13:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti