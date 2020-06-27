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Eskişehirspor küme düştü!

TFF 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Eskişehirspor sahasında Altay ile 2-2 berabere kalarak küme düştü
Eskişehirspor küme düştü!

TFF 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Eskişehirspor sahasında Altay ile 2-2 berabere kalarak küme düştü.

Kırmızı-siyahlılar, ligin bitimine 4 hafta kala en yakın rakibinden 14 puan geride kalarak matematiksel olarak kümede kalma şansını kaybetti.

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