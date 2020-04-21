Eskişehirspor'un genç futbolcusu trafik kazasında hayatını kaybetti

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında, TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk hayatını kaybetti.

Eskişehirspor'un 20 yaşındaki futbolcusu Kaan Öztürk idaresindeki 26 UD 308 plakalı otomobil gece saatlerinde Kütahya yolu basma kavşağında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Kazada yaralanan ve ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk, hastanede yaşamını yitirdi.

Öte yandan Eskişehirspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz, evladımız Kaan Öztürk geçirdiği trafik kazasında vefat etmiştir. Evladımızın ailesinin acısını tüm kalbimizle paylaşmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullandı.

TFF'den Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Eskişehirspor 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta vefat eden merhum Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

TBF başsağlığı mesajı yayımladı

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Eskişehirspor altyapısından yetişen Kaan Öztürk'ün, geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş

Beşiktaş Kulübünün Twitter hesabında yer alan mesajda, şu görüşlere yer verildi:

"Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz."

Fenerbahçe

Fenerbahçe Kulübünün Twitter hesabında yer alan mesajda, "Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehirspor'un genç futbolcusu Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve Eskişehirspor camiasına baş sağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray

Galatasaray'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Eskişehirspor Kulübünün genç futbolcusu Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği Kulübü ve MKE Ankaragücü Kulübü de Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.