Ulus Güven Çarşısı’nda deri dükkânı işleten Çakır çifti, pandemi ile birlikte deriye olan ilginin her geçen gün arttığını belirtiyor.

Altındağ Ulus Güven Çarşısı’nda deri dükkânı bulunan Çakır Deri işletmecisi Mehmet Suat Çakır ve eşi Buse Öznehir Çakır gazetemize konuştu. Çakır çifti, pandemi döneminde deriye duyulan ilginin arttığını belirterek, vatandaşların kendi çanta, cüzdan, kemer, kartlık, vb. üretmek için bu işe koyulduklarını söyledi. Bu işe başlayanın bir daha bırakamadığını belirten Çakır çifti, “Eskiyene kadar değil sıkılana kadar kullanın. Hem daha maliyetli hem daha kullanışlı” diyor.

İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

İşletme sahibi Mehmet Suat Çakır, ticari amaçlı ya da hobiye yönelik deri satışı gerçekleştirdiklerini pandemi döneminde deriye duyulan ilginin ise günden güne arttığını belirtti. İnsanların evde uzun vakitler geçirdiği Kovid-19 sürecinde bir uğraş arayışı içerisine girdiğine dikkat çeken Çakır, deri kullanılarak üretilen çanta, cüzdan, kemer, kartlık, anahtarlık, şapka vb. yapımı ise bu tercihlerin başında geldiğini belirtti.

MALİYETİ DAHA UYGUN OLUYOR

İnsanların eşlerine dostlarına mağazadan hediye almak yerine kendi el yapımı ürünleri hediye etmeyi tercih ettiğini söyleyen Çakır, “Vatandaşlarımız hem hobi olarak hem de ticari olarak bu işe koyuluyorlar. Mağazadan bir cüzdan ya da çanta alıp sevdiklerine hediye etmek yerine kendileri yapmayı tercih ediyorlar. Kişiye özel olduğu için daha değerli oluyor. Aynı zamanda maliyeti de daha uygun oluyor.”

“HER KONUDA DESTEK OLUYORUZ”

“Deriye olan bireysel talep her geçen gün artıyor. Biz malzeme tedarikinde Ankara’da bu işi en iyi yapan işletmelerden biriyiz. Müşterilerimize sadece ürün satmıyoruz. Yapacağı ürüne göre hangi deriyi tercih etmesi konusunda bilgilendirme de yapıyoruz. Aynı zamanda videolar çekerek bir ürünü nasıl imal edebileceği hakkında destek oluyoruz.”

TÜM MALZEMELER TEK DÜKKÂNDA

“Bu işe başlamak isteyen kişiler geçmiş dönemlerde 5-6 dükkân gezerek malzeme toplamak zorunda kalıyordu. Biz bu işi sistemleştirerek tüm araç-gereçleri tek dükkânda topladık. El aletlerini de kendi atölyemizde üreterek yurt dışına olan bağlılığı azalttık. 100’e yakın çanta, cüzdan, kartlık şablonlarımız var. Bu şablonlar üzerinden nasıl ürün imal edilir onların videosunu çekiyoruz ve müşterilerimizle paylaşıyoruz. Biz müşterilerimizi sadece malzeme sattığımız birileri olarak görmüyoruz. Elimizden gelen tüm yardımı yapıyoruz” diye konuştu.

“ÖNCE KALIP ÇIKARMAK ÖĞRENİLMELİ”

Buse Öznehir Çakır ise derinin çok kullanışlı bir malzeme olduğuna işaret ederek, kıyafetten aksesuarlara kadar onlarca ürün yapılabildiğine dikkat çekti. Bileklik, şapka, yüzük gibi onlarca farklı ürün ortaya konulabildiğini söyleyen Öznehir Çakır, bu işi başlamak isteyenlere de birkaç tavsiyede bulundu. Çakır, “Bu işe başlamak isteyenlerin ilk yapacağı kalıp çıkarmayı öğrenmek olacak. Hatalı kalıp çıkarmada hem malzeme ziyan olur, hem zaman boşa gider. Bu yüzden biz de yeni başlayanlara kalıp şablonları yaptık ve bu işte ustalaşana kadar onları kullanmalarını tavsiye ediyoruz.”

“FARKLI RENKLERDE ÇALIŞMA İMKÂNI SUNUYORUZ”

“Yeni başlayan kişilere deriyi tabaka olarak almaktansa parça parça almalarını öneriyoruz. Biz bunun fiyat farkını dahi almıyoruz. Bir tabaka 400 lira ise yeni başlayanlara 100 - 200 liralık farklı renkler de deri almalarını tavsiye ediyoruz. Hem daha kullanışlı oluyor. Hem de müşteriler farklı renkli derilerde çalışma imkânı buluyor” şeklinde konuştu.

“BAKIMI AKSATILMAMALI”

“Bu işe merak salanlar imal ettikleri ürünlerin bakımlarını muhakkak yapmalılar” diyen Öznehir Çakır, “Deri de bir canlı gibidir. Bakımını aksatmamak gereklidir. Çok uzun ömürlüdür. Deriye başlayıp da sıkılan hiçbir kimseyi görmedim. Bu işe giren çıkamıyor. Yurt dışına dahi ürün satan onlarca müşterimiz var. ‘Eskiyene kadar değil sıkılana kadar kullanın’ diye bir de sloganımız var.”

300 LİRAYLA BAŞLANILABİLİYOR

“Minimum 300 lirayla bu işe başlanılabilir. Müşterilerimiz deri ile uğraşarak stres atıyorlar. Moral ve motivasyon buluyor. Birçoğu hobi amaçlı yapıyor. Ticari amaçlı bu işe girişmek isteyen müşterilerimiz de oluyor. Türkiye’nin 81 iline ürün gönderimi yapıyoruz. Geçmiş dönemlerde bu alanda el aletleri dahi zor bulunuyordu.”

MORAL VE MOTİVASYON BULUYORLAR

“Tek bir yerden malzeme tedarik etmek çok zordu. Biz bu sorunu çözdük. Bizim sayemizde bir sektör oluştu. Biz bu işe başladığımızda bu alanda Ankara’da sadece 2 tane halk eğitim kursu vardı. Şimdi ise bu sayı 20’yi aştı. Bizler sayesinde vatandaşlarımız malzeme tedarikinde sorun yaşamıyorlar. Bu da bizleri mutlu ediyor” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA