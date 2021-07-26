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Esnaf Bayram Sonrasından Umutlu

Başkentli esnaflar uzun bayram tatili sonrası işlerinde büyük bir hareketlilik yaşanacağını öngörüyor. Gazetemize konuşan Mamak’taki bir esnaf Ali Özen, “Bayram sonrası Ankara yeniden dolacaktır, işlerimizin salgın öncesi gibi olmasını bekliyoruz” dedi.
Esnaf Bayram Sonrasından Umutlu

Cumhuriyet Fırını Mamak Akdere Şubesi İşletme Müdürü Ali Özen, uzun Kurban Bayramı tatili sonrasında işlerinde bir artış beklediklerini söyledi.  Yıllık izin kullanıp şehir dışına çıkan ve 9 günlük bayram tatili nedeniyle Ankara’nın nüfusunun büyük oranda azaldığını hatırlatan Özen, “Bayram tatili ve çalışanların yıllık izinleri bitti. Şehir dışında olanlar Ankara’ya dönmeye başladı. Pazartesiden itibaren işlerimizin salgın öncesi gibi iyi olacağını tahmin ediyoruz. İşlerimizde büyük bir hareketliliğin olacağını düşünüyoruz” dedi.

BAYRAM SONRASI İÇİN BEKLENTİ BÜYÜK

Salgın yasaklarının nedeniyle işletmecilerin bir hayli zorlandığını ve maddi olarak kayıplar yaşadıklarını hatırlatan Özen, “İnşallah Kurban Bayramı sonrası, eski günleri aratmayacak işler olacaktır. Yasakların kalkmasıyla birlikte insanlar dışarıya çıkmaya başladı; çünkü evde bunaldı insanlar. Salgın nedeniyle zor günler geçirdik. İşlerin artması bizim kendimizi toparlamamız için de çok iyi olacak” diye konuştu.   

SALGINA KARŞI TEDBİR 

İşletme Müdürü Ali Özen, devam eden salgına ilişkin işletme olarak önlem almaya devam ettiklerini de söyledi. Özen, “Masalarımız arasında sosyal mesafeye özen gösteriyoruz. Masalarımızda dezenfektan ve kolonyalar sürekli bulunuyor. Salgın daha bitmedi, salgının hızını azalmak için herkes elinden geleni yapmalı. Salgının artması durumunda kimseye fayda vermez çünkü. Bu noktada hepimize büyük görevler düşüyor” ifadelerini kullandı.  

FIRSATÇILIK YAPANLAR OLDU

Fiyatlarla ilgili bilgi veren Özen, şunları söyledi: “Pandemi döneminde fırsatçılık yaparak ürünlere fahiş zam yapan çok oldu. Ancak biz işletme olarak neredeyse zam yapmadık. Sadece artan girdilerin bazılarını karşılamak için çok cüzi miktarda zam yaptık.”  Özen, salgın döneminde işçi çıkarmadıklarını da belirtti.

BELEDİYEYE ÇAĞRI

Özen, Mutlu Caddesi ile Dereboyu Caddesi’nde devam eden alt yapı çalışmalarının bir an önce tamamlanması konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulunarak, “Çalışmalar çok uzun sürdü, bundan dolayı biz olumsuz etkileniyoruz. Toz kalktığı için müşteri gelmek istemiyor” dedi. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA


 

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