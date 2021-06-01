Esnaf normalleşme kararlarından mutlu

Başkent Ekonomi Platformu Başkanı ve ATO Hizmet Sektörü Komisyon Başkanı İbrahim Ayhan, normalleşme kararlarının esnafın beklentisini karşıladığını belirterek, “Esnaf mutlu ve ümitli. Beklentimizin bir tık üzerinde genişlemeler oldu” dedi.

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; hafta içi ve cumartesi günleri 22.00-¬05.00 saatlerinde; pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzunca bir süredir kapalı olan restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme-içme yerleri sabah 07.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında, belirlenen kurallara göre, masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar da paket servisini sürdürebilecek.

CAN SUYU OLACAK

Başkent Ekonomi Platformu Başkanı ve ATO Hizmet Sektörü Komisyon Başkanı İbrahim Ayhan, Bakanlar Kurulu’ndan çıkan normalleşme kararlarını gazetemize değerlendirdi. Esnafın zorlu bir süreç yaşadığını söyleyen Ayhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme kararının esnafın beklentisini karşıladığını ve haftalardır kapalı olan esnafa can suyu olacağını kaydetti.

ESNAF ÜMİTLİ

Açıklanan normalleşme kararlarının esnaftaki yansımalarıyla ilgili bilgiler veren Ayhan, “Yeni kararlardan esnaf mutlu. Beklentimizin bir tık üzerinde genişlemeler oldu. Günlerdir kapalı olan ve büyük ciro kaybı yaşayan esnafımızın normalleşme sürecinde yaralarının sarılacağını düşünüyoruz. İlerleyen dönemlerde genişlemelerin artmasını bekliyoruz. Şu gelinen nokta itibariyle esnaf ümitli” dedi.

“BİZE SÜRPRİZ OLDU”

İşletmelerde kapalı alanların hizmet vermeye açılmasının kendileri için bir sürpriz olduğunu vurgulayan Ayhan, “Ben kapalı alanlarda bu kadar genişleme inanın beklemiyordum. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın bize net bir şekilde sürprizi oldu. Bu durum esnaf için iyi oldu çünkü kapalı alandan başka hizmet verme şansı olmayan işletmeler var. Bu onlar için ciddi sevindirici bir durum” değerlendirmesinde bulundu.

SEKTÖRDE 14 BİNDEN FAZLA İŞLETME VAR

Ayhan yeme, içme ve hizmet sektöründeki genel bir sıkıntıya değinerek şunları söyledi: “Yeme-içme sektörünün tek bir sıkıntısı var. Maalesef sektördeki firmaların kredibilitesi çok zayıf. Bundan dolayı da firmaların çoğu kredi imkanlarına ulaşamıyor. En azından bu süreçte onlar biraz daha toparlanır diye düşünüyorum. Ankara’da yeme-içme- konaklama sektöründe 14 bin 850 tane işletme var. Bunun çok büyük bir kısmı günlük yevmiye usulü çalışıyor” ifadelerini kullandı.

PAZAR BEKLENTİSİ

Ayhan, 15 gün sonra toplanacak Bakanlar Kurulu’ndan koronavirüs tedbirlerinin biraz daha esnetilmesi konusunda sevindirici yeni açıklamalar beklediklerini belirterek, “İnşallah 15 gün sonra toplanacak Bakanlar Kurulu’nda tedbirlerin daha da esneyebileceğini, Pazar günü yasağının da kaldırılacağını düşünüyorum” dedi.



OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-