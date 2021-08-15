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Esnaf yeni eğitim öğretim yılından umutlu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlayacak olmasının esnafı sevindirdiği belirtti.
Esnaf yeni eğitim öğretim yılından umutlu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, "İki yıldır okulların açılmasını bekleyen başta kantinci, servisçi ve kırtasiyeci esnafımız olmak üzere eğitim sektörüne doğrudan ve dolaylı yoldan hizmet veren tüm esnaf ve sanatkarlarımız yeni eğitim öğretim sezonunun başlamasını dört gözle bekliyor." ifadesini kullandı.

Okulların açılmasıyla piyasanın hareketleneceğini belirten Palandöken, esnafın Kovid-19'u yenmek adına aşı dahil tüm önlemleri 6 Eylül'e kadar tamamlamak için yoğun bir faaliyet içinde olduğuna işaret etti.

Eğitim öğretim yılının başladığı dönemde ortalama 25 milyar lira harcama yapıldığını bildiren Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu da piyasanın hareketlenmesi ve esnafımızın iş yapabilmesi açısından önem arz ediyor. Ülke genelinde yaklaşık 400 bin okul servis aracı ile 15 binden fazla kantinci esnafımız iki yıldır evine ekmek götüremedi. Okulların açılmasıyla servisçi ve kantinci esnafımız birikmiş kira, fatura, vergi, sosyal güvenlik primi gibi borçlarını ödeyebilecek. Okul servis araçlarını yenilemek zorunda kalan bazı servisçilerimiz tam kapasiteli örgün eğitime geçilmediğinden dolayı krediyle aldıkları yeni servis araçlarının borcunu ödeyemiyordu. Kredi borcu olan servisçi esnafımız yüz yüze eğitimin başlamasıyla rahatlayarak birikmiş kredi borcunu ödeme imkanına kavuşacak. Öte yandan 5-6 milyar liralık alışveriş hacmine sahip olan ve iki yıldır iş hacmi büyük ölçüde daralan 25-30 bin civarında kırtasiyeci esnafımızın da işleri açılacak."

Kaynak: Haber Kaynağı
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