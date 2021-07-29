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Esnaf ziyareti

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.
Esnaf ziyareti

İşler beraberinde AK Parti Ankara İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Karaca, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, Kadın Kolları Başkanı Naime Gümüş, Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı ve Meclis üyeleri ile birlikte Kızılcahamam Esnaf, Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sn. Sami Serttek, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sn.Muzaffer Arslan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sn.Mustafa Keleş ve Demirciler ve Marangozlar Odası Başkanı Sn.Ahmet Özkan'ı ziyaret ederek istişarelerde bulundular.

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Oda Başkanları, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milletvekili işler daha sonra beraberinde Karaca ve Belediye Başkanı Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun ve partililerle ilçede esnafı ziyaret etti, yapımı devam eden projelerle ilgili incelemelerde bulundu, vatandaşlarla görüştü.

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