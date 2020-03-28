Esnafa çek ve kredi paketi

Bankalar Birliği, kurumsal ve ticari müşteriler için 2 yeni kredi paketi devreye aldıklarını bildirdi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), ‘Çek Ödeme Destek Kredisi’ ve ‘Kredi Desteği’ paketini açıkladı. Koronavirüs salgınının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini en az düzeyde tutmak amacıyla uygulamaya alınan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ tedbirlerinin sağlıklı olarak işlemesi ve ekonomik faaliyetin desteklenmesi için bankacılık sektörü tarafından uygulamalar başlatıldığı belirtildi. Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile başta KOBİ’ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin, bugüne kadar gerçek ticari işlemlerine dayalı olarak keşide ettikleri ve edecekleri çeklerinin ödenmesi amacıyla, her bir banka tarafından ayrı ayrı belirlenmek üzere tahsis edilen limitler dahilinde kredi kullandırılmaya devam edileceği bildirildi. Açıklamada ‘Çek Ödeme Destek Kredisi’ ile müşterilerin ticari itibarlarının korunmasına katkı sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi. Kredi desteğinin 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli olacağı bildirildi.

Uygulamaya ek olarak bankaların, başta KOBİ’ler olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin işletme sermayesi ihtiyaçları için ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği’ ne de başlayacağı vurgulandı. Kredi desteğini kullanacak firmaların, şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında kredi vadesi boyunca azaltma yapmamaları ön koşulu bulunduğu kaydedilen açıklamada, teminat eksiği bulunan müşterilerin, krediye erişim imkanı için Hazine destekli KGF kefaletinin de sağlanabileceği ifade edildi. Açıklamada, kredi desteğinin 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9,5 faizli olacağı bildirildi. Sektör farkı olmaksızın, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen kurumsal ve ticari müşteriler her iki kredi paketine de başvurabileceğinin altı çizilen açıklamada, uygulamaya katılacak olan bankaların, katılımlarını en kısa sürede kamuoyuna duyurup, 30 Mart 2020’den itibaren talep kabul etmeye başlayacakları kaydedildi.

4 GÜNDE 7 BİN FİRMA BAŞVURDU

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları kolaylaştırıldı. Sağlanan kolaylık, geçici olarak uygulanacak. Koronavirüs tedbirlerinin kalkmasından sonra eski koşullar uygulanmaya devam edecek. Telafi çalışması süresini 2 aydan 4 aya çıkartan düzenleme ise kalıcı olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneğine 4 günde 7 bine yakın firmanın başvurduğunu duyurdu. Selçuk “Daha çok imalat sektöründen başvuru oldu” dedi.

DESTEKLİ ALACAK SİGORTASININ KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığının ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ paketine ek olarak aldığı, KOBİ’lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasına ilişkin yeni kararı, bu dönemde ticari alacaklarından endişe eden işletmeleri rahatlatacak. 1 Nisan’da yürürlüğe girecek kararla mevcutta sadece yıllık cirosu 25 milyon lira ve altında olan kurumlara sağlanan devlet destekli ticari alacak sigortasının kapsamı genişletilecek. Böylece, yıllık cirosu 125 milyon liraya kadar olan tüm KOBİ’ler bu imkandan yararlanacak. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, tüm KOBİ’ler ödenmeme riskine karşı ticari alacaklarını sigortalama imkanına kavuşacak.

ALICI BAŞINA 750 BİN TL TEMİNAT

Bakanlığın “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i 25 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Yeni düzenlemeye göre, ticari alacağını sigortalamak isteyen KOBİ’ye, alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanacak. Bu rakam, risk değerlendirme kriterleri dikkate alınarak artırılabilecek. Alacak sigortası, tacir sıfatı taşımayan gerçek kişilere yapılan satışlara teminat sağlamayacak. Küçük ve orta ölçekli işletmelere, finansal risk yönetimi açısından büyük bir güvence olacak “KOBİ’lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortası” sistemine, devletin verdiği desteğin yanı sıra Türk Reasürans AŞ liderliğinde bu alandaki yerli ve uluslararası şirketler de reasürans desteği sağladı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILANLAR DOĞRU DEĞİL

Hazine ve Maliye Bakanlığından, sosyal medyada bazı hesaplar tarafından paylaşılan sözde ‘Esnaf Destek Paketi’ bilgi notunun gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan uyarıda, bu tip paylaşımlara itibar edilmemesi istendi. Uyarıda, bu destek paketinden yararlanmak için daha önce KOSGEB gibi kurumlarda kredi kullanmamış olmak, SGK, vergi dairesi veya üçüncü kişilere haciz ya da borç kaydı bulunmamak, kredi çekebilecek düzeyde kredibiliteye (1300 üstü) sahip olmak ve ticari sicile üye olan herhangi bir işletmeye ortaklığı bulunmama gibi şartlar arandığı yönündeki paylaşımların doğru olmadığı vurgulandı. Esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle Hazine faiz destekli kredi kullananlardan kredi borcu bitmiş olanlar doğrudan, kredi borcu devam edenler ise ortağı olduğu ESKKK kefaletiyle kredi kullanabilecek. Kredi taleplerinde SGK, vergi dairesi, icra dairesinden bilgi ve belgeler istenmiyor. Kredi notu 1300 olanlar krediden kolaylıkla faydalanabilecek. Bu krediden sadece esnaf ve sanatkar odalarına üye olanlar yararlanabilecek.