Esnafa destek kararı Belediye Meclisi’nden oy birliği ile geçti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, salgın tedbirleri kapsamında iş yeri faaliyetlerine ara verilen belediye kiracısı esnaflardan, kapalı kaldıkları süre içerisinde kira ve işgaline bedeli alınmayacağını duyurdu.

Kahramankazan’da, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yeri faaliyetlerine ara verilen belediye kiracısı esnaflardan, kapalı kaldıkları süre içerisinde kira ve işgaline bedeli alınmaması yönünde bir karar alındı.

YILIN İLK MECLİS TOPLANTISINDA ESNAFA DESTEK KARARI

Kahramankazan Belediye Meclisi, 2021 yılının Ocak ayı ilk meclis toplantısını önceki gün gerçekleştirdi. Meclis’te belediye kiracısı olan esnafları korumak ve desteklemek için önemli bir karara imza atıldı. Cumhur İttifakı meclis üyelerince, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda kapalı bulunan Kahramankazan Belediyesi’ne ait iş yerlerinin kiracısı olan esnaflardan salgın süreci sonuna kadar kira ve işgaliye bedelinin alınmaması için getirilen teklif oy birliğiyle kabul edildi. Kahramankazan’da esnafın bu zor günlerde yüzünü güldürecek bir karara imza atılmış oldu.

BELEDİYENİN KİRACISI OLAN ESNAFI SEVİNDİREN KARAR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelgeler ile iş yeri faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan belediye kiracısı esnaflar bu kararla birlikte rahat bir nefes alabilecek. Belediye kiracısı olan esnaflar kapalı kaldıkları süre içerisinde kira ve işgaliye bedeli ödemek zorunda kalmayacak.

BELEDİYEMİZİN KİRACISI OLAN ESNAFLARIMIZA MÜJDE

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan Belediye Meclisi’inde oy birliği ile alınan esnafa destek kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Serhat Oğuz, yaptığı paylaşımda “Kahramankazan Belediye Meclisi’miz Ocak Ayı Toplantısında, Cumhur İttifakı meclis üyelerimizin önergesiyle, pandemi tedbirleri doğrultusunda kapalı bulunan Belediyemize ait iş yerlerinin kiracısı olan esnaflarımızdan pandemi süreci sonuna kadar ‘KİRA’ ve ‘İŞGALİYE BEDELİ ALINMAMASI’ oy birliğiyle kabul edildi” notunu düştü. Özellikle salgın sürecinde esnaflara ve vatandaşlara destek olan Başkan Oğuz, belediyenin imkânları ölçüsünde tüm esnafın yanında olmada devam edeceklerini belirtti.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-