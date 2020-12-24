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Esnafa hibe ve kira desteğinden kimler yararlanabilecek?

Ticaret Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerden etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik hibe ve kira desteğinin verileceği kesimleri belirledi.
Esnafa hibe ve kira desteğinden kimler yararlanabilecek?

Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Aralık 2020'de yapılan kabine toplantısının ardından açıklanırken, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.

Karar gereğince, salgından etkilenen kesime aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde aylık 500 lira kira desteği verilecek.

Ticaret Bakanlığının, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğiyle söz konusu hibe desteklerinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. e-Devlet üzerinden yapılabilecek destek başvurularına, ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlanması öngörülüyor.

Bakanlık listeyi sitesinden yayımladı
Ticari kazançları basit usulde vergilendirilenler ile vergiden muaf esnafın yanında esas faaliyetleri dolayısıyla hibe desteğinden yararlanabilecek esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları liste halinde Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı.

Söz konusu listede 133 faaliyet tanımı belirlendi.

Buna göre, kantinciler, kuaförler, berberler, güzellik salonları işletenler, kara yolu ile personel ve öğrenci taşımacılığı yapanlar, çay ocağı, kıraathane, kahvehane, kafe işletenler, kırtasiye perakende ve toptan ticaret işletmeleri, taksi, minibüs, dolmuş, halk otobüsü ile yolcu taşımacılığı yapanlar ile pazarcılar desteklerden faydalanacak.

Öte yandan, pastane, ciğerci, kokoreççi, kebapçı, dönerci, lahmacuncu, pideci, mantıcı, gözlemeci, pizzacı, börekçi ve simitçiler ile oturacak yeri olan "fast food" satış yerleri de listede yer aldı.

Bununla birlikte, çiçekçi, otel ve konaklama tesisleri, kamp alanları, bilardo ve oyun salonları, eğlence parkları, sinema, tiyatro dekor ve malzeme kiralama işletmeleri, ayakkabı tamircisi, fotoğrafçı, reklamcı, kreş, çocuk kulüpleri, sürücü kursları, eğitim kursları, spor tesisleri, diş laboratuvarları, havai fişekçiler gibi birçok esnaf faaliyet kolu destek alacaklar listesinde yer buldu.

Destek verilecek diğer esnaf faaliyet kollarına Ticaret Bakanlığının internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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