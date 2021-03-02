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Esnafa ilk gün ziyareti

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı Siteler’de yeni normalleşme süreci ile birlikte yüzde 50 kapasite ile açılan kafe, lokanta ve pastanelere hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Esnafa ilk gün ziyareti

Yaptığı ziyaretleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan Balcı, “Güne Siteler’den başladık. Lokanta, kafe, pastaneleri ziyaret ettik. Yeni normalleşme dönemi tüm esnafımıza hayırlı olsun. Rabbim bol ve bereketli kazançlar versin. Lütfen tedbirleri de elden bırakmayalım” ifadelerini kullandı.

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YÜZDE 50 KAPASİTE İLE AÇILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazartesi akşamı ayrıntılarını açıkladığı yeni "kontrollü normalleşme" dönemi Ankara’da başladı. Yeni tip koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre, Başkent’te restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açıldı. 

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GÜNE SİTELER’DEN BAŞLADI
Altındağ’da dün sabahın erken saatlerinde yüzde 50 kapasite ile açılan kafe, lokanta ve pastanelere hayırlı olsun ziyaretinde bulunan İlçe Belediye Başkanı Asım Balcı, esnafa bol ve bereketli kazançlar diledi. Balcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, “Güne Siteler’den başladık. Lokanta, kafe, pastaneleri ziyaret ettik. Yeni normalleşme dönemi tüm esnafımıza hayırlı olsun. Rabbim bol ve bereketli kazançlar versin. Lütfen tedbirleri de elden bırakmayalım.”

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ESNAF MEMNUN
Maske ve mesafe kurallarına riayet ederek ziyaretlerini gerçekleştiren Balcı, esnafın sorunlarını dinleyerek hasbihal etti. Belediye başkanının ziyaretinden ve yüzde 50 kapasite ile açılmaktan memnun olduklarını dile getiren Siteler esnafı ise zor günler yaşadıklarını, bu zor günleri en kısa sürede aşacaklarını ve yeni süreçten umutlu olduklarını kaydetti.  

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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