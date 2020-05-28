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Esnafa nakit yardımı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na bağlı ihtiyaç sahibi 543 esnaf ve sanatkara, 500'er lira nakit yardımında bulunuldu.
Esnafa nakit yardımı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde işleri bozulmuş, ihtiyaç sahibi  Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyesi 543 esnaf ve sanatkara Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 500'er lira nakdi yardım desteği verildi.  Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Koç yaptığı konuşmada;  "Belediye olarak esnafımızın yanındayız” dedi.

ESNAFIN YANINDAYIZ
Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, “Belediye olarak esnafımızın yanındayız. Koronavirüs salgınının getirdiği bu zorlu süreci elbirliği, güçbirliği içerisinde yardımlaşarak, paylaşarak hep birlikte atlatacağız inşallah.  Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geldiği kadar esnafımıza destek olmaya devam edeceğiz. Bu dönemde en az hasarla ayakta durabilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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ESNAF MAĞDURİYET YAŞIYOR
Salgın nedeniyle esnaf ve sanatkarın mağduriyet yaşadığını dile getiren Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Orhan da konuşmasında, "Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak 220 farklı meslek kuruluşunun bağlı olduğu bir meslek örgütüyüz. Girişimlerimiz ve taleplerimiz neticesinde Büyükşehir Belediyemiz tarafından ihtiyaç sahibi bulunan 543 esnaf ve sanatkarımıza IBAN hesap numaralarına yatırılmak üzere nakdi destekte bulunuldu.”

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DEZENFEKTAN DAĞITILACAK
“Bununla birlikte odamıza kayıtlı esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik olarak;  bin adet 5 litrelik dezenfekte, 200 adet 15 litrelik dezenfekte, 4 bin 500 adet maske ve bin adet de kolonya dağıtımı da Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla gerçekleştirilecek. Daha sonraki süreçte ise mücbir sebepten dolayı kapalı olan düğün salonlarımızı ve spor salonlarımızı ziyaret ederek, yer ve yüzey temizleyicilerini onlara dağıtıp sezona hazırlanmalarına katkı sağlamaya çalışacağız. Sürecin ne kadar zor olduğu, her birimizi maddi ve manevi olarak ne kadar zorladığı malum.”

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DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ
“Fakat bu zorlu süreçte ülkemizle, devletimizle, devlet büyüklerimizle, belediyelerimizle, esnaf ve sanatkarlarımızla, vatandaşlarımızla gurur duyacağımız bir dayanışma içindeyiz. Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a, esnaf ve sanatkarlarımıza desteklerinden dolayı tekrar  teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Sayın Mustafa Koç'a da ilgi, alaka ve desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. 

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Emrah Özcan/İLKSAYFA

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