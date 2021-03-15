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Esnafı şaşırtan meyve hırsızlığı kamerada

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir marketin manav tezgahından 6 kasa meyve çalan hırsız, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İşyeri sahibi Lokman Özdemir, "Çalınan portakal, elma ve salatalık olunca biz çok şaşırdık" dedi.
Esnafı şaşırtan meyve hırsızlığı kamerada

Olay, geçen pazar günü saat 04.00 sıralarında, Derbent Mahallesi İzmir- Ankara Yolu üzerinde bulunan işyerinde meydana geldi. Kapalı marketin dışında bulunan manav tezgahına gelen bir zanlı, önce etrafı gözetledi. Rahat davranan zanlı ardından işyerindeki 3 kasa portakal, 2 kasa elma ve 1 kasa salatalığı çalarak kayıplara karıştı. Sabah işyerine gelen Lokman Özdemir, 6 kasa ürünün yerinde olmadığını görerek güvenlik kameralarını inceledi. Kameralarda hırsızlığı fark eden Özdemir, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan çalışmada hırsızlık zanlısının kimliğinin B.G., olduğu tespit edildi. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.  

Market sahibi Lokman Özdemir, "Çalınan portakal, mandalina ve elma olunca biz çok şaşırdık. Çok rahat şekilde iş yerimize girip, hırsızlık yapmış. Böyle şeyler yapmalarına gerek yok. Zor günler geçiriyoruz. Biz zaten ihtiyaç sahiplerine elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Böyle bir hırsızlık garibimize gitti. Gelip ihtiyacı olduğunu söylese yardımcı olabiliriz" dedi.

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