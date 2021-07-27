  • BIST 1.359,550
  • Altın 495,02
  • Dolar 8,5630
  • Euro 10,0900
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 21 °C
»

Esnafımızın yanındayız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçede faaliyet gösteren Köprübaşı Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin olağan genel kurulunda esnaf ve sanatkarlarla buluştu.
Esnafımızın yanındayız

Kahramankazan’da, mevcut esnaf kredi ve kefalet kooperatifinin yanı sıra, esnafların kredi ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Köprübaşı Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezi’nde yapılan genel kurulda Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da esnaf ve sanatkarları yalnız bırakmadı. 

baskan-oguz-kredi-ve-kefalet-kooperatifi-genel-kuruluna-katildi-(5).jpeg

“Her zaman yanınızdayız”

Başkan Oğuz, esnafın mağdur olmaması için ilçelerinde ikinci kredi kefalet kooperatifinin kurulduğunu anımsatarak, kooperatifin kurulmasınım üzerinden kısa bir süre geçmesine karşın özellikle pandemi döneminde dağıttığı kredilerle esnafa can suyu olduğunu söyledi. Kurulan kooperatifle var olan pınara ikinci kurnanın takıldığını ve ilçe esnafının da bu pınardan rahatça su içtiğini ifade eden Oğuz, genel kurulun ardından oluşacak yönetim kuruluna başarılar dileyerek, belediye olarak tüm esnaf ve sanatkarların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

baskan-oguz-kredi-ve-kefalet-kooperatifi-genel-kuruluna-katildi-(6).jpeg

“50 milyon TL kredi vereceğiz”

Köprübaşı Kahramankazan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yılmaz’ın tek aday olarak girdiği genel kurulda yapılan açık oylama sonucu, Yılmaz yeniden başkanlığa seçildi. Yılmaz yaptığı teşekkür konuşmasında, kurulmalarının ardından henüz kısa bir süre geçmesine karşın 1000 üye sayısına ulaşarak büyüdüklerini belirterek, 420 esnafa kredi dağıttıklarını yıl sonuna kadar esnafa dağıtacakları toplam kredi miktarının 50 milyon TL olmasını hedeflediklerini söyledi.

baskan-oguz-kredi-ve-kefalet-kooperatifi-genel-kuruluna-katildi-(4).jpeg
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pursaklar’da Hayat Paylaşınca Güzel28 Temmuz 2021 Çarşamba 01:15
  • Köylü pazarı yeniden hizmette27 Temmuz 2021 Salı 07:03
  • Başkan Ertuğrul Çetin Gençlerle buluştu27 Temmuz 2021 Salı 06:28
  • Temizlik ordusu çalışmalarına aralıksız devam ediyor27 Temmuz 2021 Salı 05:00
  • Keçiören'deki Aqua Parklar Eğlencenin Merkezi27 Temmuz 2021 Salı 04:20
  • Sineksiz ve haşeresiz bir yaz için mücadele sürüyor27 Temmuz 2021 Salı 04:00
  • Gölbaşı bisiklet kent olacak 27 Temmuz 2021 Salı 03:15
  • Büyükşehir taşınmazları satışa çıkıyor27 Temmuz 2021 Salı 03:00
  • Başkentliler akın etti27 Temmuz 2021 Salı 02:15
  • Yenimahalle’de bayram kutlaması27 Temmuz 2021 Salı 01:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti