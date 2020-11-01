  • BIST 1.112
  • Altın 505,862
  • Dolar 8,3508
  • Euro 9,7324
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 7 °C
»

Esnafın Psikolojisi Bozuldu

Tunalı Caddesi Ertuğ Pasajı’nda antik halı satışı yapan Mehmet Aydın, koronavirüsten dolayı siftah dahi yapamadıklarını, esnafın psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek, “Piyasa durdu. Yangın var. Esnafın durumunu görmemek için âmâ olmak lazım” dedi.
Esnafın Psikolojisi Bozuldu

Çankaya Tunalı Caddesi Ertuğ Pasajı’nda antik halı satışı yapan Mehmet Aydın, pandemi sürecinde esnafın yaşadığı zorlukları gazetemize anlattı. Aydın, koronavirüsten dolayı piyasaların durgun olduğunu, ticaretin tadının kaçtığını belirtti. Kredileri dahi ödeyemediklerini kaydeden Aydın, “Esnafın psikolojisi bozuldu. Yangın var. Esnafın durumunu görmemek için âmâ olmak lazım. Siftah dahi yapamıyoruz” şeklinde konuştu.

TİCARETİN TADI KAÇTI
Aydın, koronavirüsten dolayı müzayede dahi yapamadıklarını bundan dolayı piyasanın durduğunu söyleyerek, “Müzayede olduğu zaman piyasayı hareketlendiriyorduk. Şimdi ise virüsten dolayı hiç kimse bir araya gelmek istemiyor. Dükkanlara dahi gelen yok. Aylardır siftah ettiğimiz gün sayısı çok az. İnsanlar birbirleri ile etkileşime girmekten çekiniyor. Ticaretin şu an tadı kaçmış vaziyette. Birçok arkadaşımız kepek kapatmak üzere. Alacağı vereceği olduğu için ayakta durmaya çalışıyor. Aksi takdirde herkes dükkanını kapatıp gidecek.”

whatsapp-image-2020-11-01-at-11.55.04.jpegPİYASA DURDU
“Piyasada ciddi manada durgunluk var. Bu süreç nereye kadar gidecek bilmiyoruz. İnsanlar kendilerini rahat hissetmediği sürece de bu süreç düzelmez. Bizim antika sektörü biraz daha hobi amaçlı olduğu için, zaruriyet olmadığı için virüsten en çok etkilenen sektörlerden birisi oldu. Esnaf aldığı kredilerle ayakta duruyor. Herkes borçlu.”

“KREDİLERİ ÖDEYEMİYORUZ”
“Günü gelen kredileri ödeyemedik. Çarşıda 100 dükkan var 100’ü de kredi çekti. Bu kredileri esnaf zaten ödeyemez. Devletin bu kredileri hibe etmesi lazım. Esnafın iflas etmesini istemiyorsa kolaylık sağlaması lazım. İş olmayınca esnaf borcunu nereden ödeyecek. Öteleme de artık çözüm olmaktan çıktı” ifadelerini kullandı.

“ESNAFIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU”
“Esnafın tadı yok. Birçok kişinin psikolojisi bozuldu” diyen Aydın, “Evine ekmek götürme telaşı esnafı yordu. Sıkıştıkça kredi çektik, bütün borçlar birikti. Yangın var. Piyasalar bildiğin bitmiş vaziyette. 3 ayda 10 bin liralık iş dahi yapmadım. 30 yıl BAĞKUR’a para yatırdık aldığımız emekli maaşı 2 bin lira. Herkes aynı dertten muzdarip. Borçlu olmayan insan yok.”

“EKMEKTE Mİ YEMEYELİM?”
“Benim bir tane lüksüm yok. Ekmekte mi yemeyelim? 60 yaşına geldim daha ailemi alıp bir kez 15 gün tatile götürmemişimdir.  1 aya yakın karantinada kaldım, eğer kendi kendimizi geçindirecek maddi durumumuz olmasaydı, yaşayamazdık. Devlet şu kadar süre evde karantinada kaldınız, şu kadar size ödeme yapmalıyız niye demiyor?”

ÂMÂ OLMAK LAZIM
“Bu insanlar evde ne yiyip ne içiyor kimse sormuyor. İş yok, güç yok. Böyle giderse kilidi vuracağız gideceğiz. Pasajda birçok arkadaşımız dükkanını kapattı. Kovid-19’dan dolayı pasaja gelen de yok. Esnafın durumunu görmemek için âmâ olmak lazım” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Deprem esnasında neler yapılmalı? Deprem Öncesi, Anı Ve Sonrası yapılması gerekenler01 Kasım 2020 Pazar 11:00
  • Navtex nedir?01 Kasım 2020 Pazar 10:59
  • Notam nedir?01 Kasım 2020 Pazar 10:58
  • Ankara hava durumu 1 Kasım 202001 Kasım 2020 Pazar 09:30
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...01 Kasım 2020 Pazar 09:10
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 1 Kasım 2020 - ASKİ01 Kasım 2020 Pazar 09:09
  • Elektrik Kesintisi 1 Kasım 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ01 Kasım 2020 Pazar 09:09
  • Su Kesintisi 1 Kasım 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ01 Kasım 2020 Pazar 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?01 Kasım 2020 Pazar 09:00
  • Hiledir Ne Yapsa Yenilir!31 Ekim 2020 Cumartesi 06:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti