Tunalı Caddesi Ertuğ Pasajı’nda antik halı satışı yapan Mehmet Aydın, koronavirüsten dolayı siftah dahi yapamadıklarını, esnafın psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek, “Piyasa durdu. Yangın var. Esnafın durumunu görmemek için âmâ olmak lazım” dedi.

Çankaya Tunalı Caddesi Ertuğ Pasajı’nda antik halı satışı yapan Mehmet Aydın, pandemi sürecinde esnafın yaşadığı zorlukları gazetemize anlattı. Aydın, koronavirüsten dolayı piyasaların durgun olduğunu, ticaretin tadının kaçtığını belirtti. Kredileri dahi ödeyemediklerini kaydeden Aydın, “Esnafın psikolojisi bozuldu. Yangın var. Esnafın durumunu görmemek için âmâ olmak lazım. Siftah dahi yapamıyoruz” şeklinde konuştu.

TİCARETİN TADI KAÇTI

Aydın, koronavirüsten dolayı müzayede dahi yapamadıklarını bundan dolayı piyasanın durduğunu söyleyerek, “Müzayede olduğu zaman piyasayı hareketlendiriyorduk. Şimdi ise virüsten dolayı hiç kimse bir araya gelmek istemiyor. Dükkanlara dahi gelen yok. Aylardır siftah ettiğimiz gün sayısı çok az. İnsanlar birbirleri ile etkileşime girmekten çekiniyor. Ticaretin şu an tadı kaçmış vaziyette. Birçok arkadaşımız kepek kapatmak üzere. Alacağı vereceği olduğu için ayakta durmaya çalışıyor. Aksi takdirde herkes dükkanını kapatıp gidecek.”

PİYASA DURDU

“Piyasada ciddi manada durgunluk var. Bu süreç nereye kadar gidecek bilmiyoruz. İnsanlar kendilerini rahat hissetmediği sürece de bu süreç düzelmez. Bizim antika sektörü biraz daha hobi amaçlı olduğu için, zaruriyet olmadığı için virüsten en çok etkilenen sektörlerden birisi oldu. Esnaf aldığı kredilerle ayakta duruyor. Herkes borçlu.”

“KREDİLERİ ÖDEYEMİYORUZ”

“Günü gelen kredileri ödeyemedik. Çarşıda 100 dükkan var 100’ü de kredi çekti. Bu kredileri esnaf zaten ödeyemez. Devletin bu kredileri hibe etmesi lazım. Esnafın iflas etmesini istemiyorsa kolaylık sağlaması lazım. İş olmayınca esnaf borcunu nereden ödeyecek. Öteleme de artık çözüm olmaktan çıktı” ifadelerini kullandı.

“ESNAFIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU”

“Esnafın tadı yok. Birçok kişinin psikolojisi bozuldu” diyen Aydın, “Evine ekmek götürme telaşı esnafı yordu. Sıkıştıkça kredi çektik, bütün borçlar birikti. Yangın var. Piyasalar bildiğin bitmiş vaziyette. 3 ayda 10 bin liralık iş dahi yapmadım. 30 yıl BAĞKUR’a para yatırdık aldığımız emekli maaşı 2 bin lira. Herkes aynı dertten muzdarip. Borçlu olmayan insan yok.”

“EKMEKTE Mİ YEMEYELİM?”

“Benim bir tane lüksüm yok. Ekmekte mi yemeyelim? 60 yaşına geldim daha ailemi alıp bir kez 15 gün tatile götürmemişimdir. 1 aya yakın karantinada kaldım, eğer kendi kendimizi geçindirecek maddi durumumuz olmasaydı, yaşayamazdık. Devlet şu kadar süre evde karantinada kaldınız, şu kadar size ödeme yapmalıyız niye demiyor?”

ÂMÂ OLMAK LAZIM

“Bu insanlar evde ne yiyip ne içiyor kimse sormuyor. İş yok, güç yok. Böyle giderse kilidi vuracağız gideceğiz. Pasajda birçok arkadaşımız dükkanını kapattı. Kovid-19’dan dolayı pasaja gelen de yok. Esnafın durumunu görmemek için âmâ olmak lazım” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA