  • BIST 118.399
  • Altın 396,383
  • Dolar 6,8544
  • Euro 7,7918
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 20 °C
»

Esnafın sıkıntısı büyük, destekler yetmiyor

Tuhafiyeciler Odası Başkanı Raşit Kanık, pandemi sürecinde esnafın ağır yaralar aldığını kaydederek, “Devlet esnafa destek olmaya çalışıyor ama yeterli değil. Esnafın daha geniş kapsamlı desteğe ihtiyacı var. Esnafın sıkıntısı büyük” dedi.
Esnafın sıkıntısı büyük, destekler yetmiyor

Tuhafiyeciler ve Billuriyeciler Odası Başkanı Raşit Kanık, pandemi sürecinde olumsuz etkilenen esnafın son durumu hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu. Kanık, esnafın büyük sıkıntı içerisinde olduğunu söyleyerek, esnafın geniş kapsamlı devlet desteğine ihtiyacı olduğunu belirtti. Kanık, “Esnaf zaten zor durumdaydı, pandemi süreciyle iyice zor duruma girdi. Devlet esnafa destek olmaya çalışıyor ama daha geniş kapsamlı desteğe ihtiyacımız var. Esnafın sıkıntısı büyük” dedi.

“PANDEMİDEN ÖNCEDE İŞLER KÖTÜYDÜ”
Oda başkanı Kanık, pandemi sürecinden önce de esnafın zaten durumda olduğunu hatırlatarak, salgın ile birlikte esnafın durumunun daha da kötüleştiğini kaydetti. “Salgın döneminde dükkânı kapalı olan esnaf, dükkânını açmadığı günler için gelen faturalarını ödemede büyük sıkıntılar yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor” diyen Kanık, “Yaşanan zorlu süreçte işçi çıkarmadık ama maaşlarını ve SGK primlerini ödedik. Esnaf pandemiden önce de zor durumdaydı. Şimdi ise daha da zor durumda. Esnafın sıkıntısı büyük” diye konuştu.

20200622_145915.jpg

“GENİŞ KAPSAMLI DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR”
Devletin esnaf için birtakım kredi destek paketi imkanı sunduğunu hatırlatan Kanık, “Birçok arkadaşımız kredi çekmedi. Çünkü esnaf borçlarını dahi ödeyemiyor. Krediyi nasıl ödeyecek. Devletimiz bir şekilde destek olmaya çalışıyor ama daha geniş kapsamlı destekler gerekiyor.”

“ÖZEL GÜNLERDE KAPANMASIN” ÇAĞRISI
“Sadece bizim üyelerimiz değil bütün küçük esnaf sıkıntı yaşıyor. Özellikle özel günlerde işletmelerimizin kapalı kalması bizleri çok geriye götürdü. Çünkü esnaf özel günlerde bir ayının giderini kurtarıyordu. Esnaf için özel günler çok önemliydi. Yeni normalleşme süreci ile birlikte az da olsa işlerimizde düzelmeler oldu. Umarız eski günlerimize bir an önce kavuşuruz. Salgın elbet bitecek. Bunun içinde kişisel hijyenimize dikkat etmemiz ve tedbirlere uymamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

20200622_145956.jpg

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara hava durumu 13 Temmuz 202013 Temmuz 2020 Pazartesi 09:30
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:10
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 13 Temmuz 2020 - ASKİ13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:09
  • Elektrik Kesintisi 13 Temmuz 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:09
  • Su Kesintisi 13 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:09
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:00
  • "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları"'nda Yerel Medya vurgusu13 Temmuz 2020 Pazartesi 02:58
  • Gazetemizin Mutlu Günü13 Temmuz 2020 Pazartesi 02:03
  • Bayram öncesi küçükbaşlara “mobil koyun banyoluğu”13 Temmuz 2020 Pazartesi 01:02
  • Müzeye kaldırılan tarih bilinci yeniden zihinlere yerleştirildi13 Temmuz 2020 Pazartesi 00:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti