Esnafın sıkıntısı büyük, destekler yetmiyor

Tuhafiyeciler Odası Başkanı Raşit Kanık, pandemi sürecinde esnafın ağır yaralar aldığını kaydederek, “Devlet esnafa destek olmaya çalışıyor ama yeterli değil. Esnafın daha geniş kapsamlı desteğe ihtiyacı var. Esnafın sıkıntısı büyük” dedi.

Tuhafiyeciler ve Billuriyeciler Odası Başkanı Raşit Kanık, pandemi sürecinde olumsuz etkilenen esnafın son durumu hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu. Kanık, esnafın büyük sıkıntı içerisinde olduğunu söyleyerek, esnafın geniş kapsamlı devlet desteğine ihtiyacı olduğunu belirtti. Kanık, “Esnaf zaten zor durumdaydı, pandemi süreciyle iyice zor duruma girdi. Devlet esnafa destek olmaya çalışıyor ama daha geniş kapsamlı desteğe ihtiyacımız var. Esnafın sıkıntısı büyük” dedi.

“PANDEMİDEN ÖNCEDE İŞLER KÖTÜYDÜ”

Oda başkanı Kanık, pandemi sürecinden önce de esnafın zaten durumda olduğunu hatırlatarak, salgın ile birlikte esnafın durumunun daha da kötüleştiğini kaydetti. “Salgın döneminde dükkânı kapalı olan esnaf, dükkânını açmadığı günler için gelen faturalarını ödemede büyük sıkıntılar yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor” diyen Kanık, “Yaşanan zorlu süreçte işçi çıkarmadık ama maaşlarını ve SGK primlerini ödedik. Esnaf pandemiden önce de zor durumdaydı. Şimdi ise daha da zor durumda. Esnafın sıkıntısı büyük” diye konuştu.

“GENİŞ KAPSAMLI DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR”

Devletin esnaf için birtakım kredi destek paketi imkanı sunduğunu hatırlatan Kanık, “Birçok arkadaşımız kredi çekmedi. Çünkü esnaf borçlarını dahi ödeyemiyor. Krediyi nasıl ödeyecek. Devletimiz bir şekilde destek olmaya çalışıyor ama daha geniş kapsamlı destekler gerekiyor.”

“ÖZEL GÜNLERDE KAPANMASIN” ÇAĞRISI

“Sadece bizim üyelerimiz değil bütün küçük esnaf sıkıntı yaşıyor. Özellikle özel günlerde işletmelerimizin kapalı kalması bizleri çok geriye götürdü. Çünkü esnaf özel günlerde bir ayının giderini kurtarıyordu. Esnaf için özel günler çok önemliydi. Yeni normalleşme süreci ile birlikte az da olsa işlerimizde düzelmeler oldu. Umarız eski günlerimize bir an önce kavuşuruz. Salgın elbet bitecek. Bunun içinde kişisel hijyenimize dikkat etmemiz ve tedbirlere uymamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA