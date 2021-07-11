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Esnafla istişarelerini sürdürüyor

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Akdere Mahallesi’nde yaşayan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu. 
Esnafla istişarelerini sürdürüyor

İşyerlerine gerçekleştirdiği ziyarette, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Köse, esnaf ve vatandaşla sohbet ederek talepleri dinledi. Genç, yaşlı herkesin ilgi gösterdiği Başkan Köse, ilçenin gelişmesinde önemli rol oynayan esnafla yapılan istişarenin önemine vurgu yaparak, “Cazibesi her geçen gün artan ilçemizi, esnafımız ve vatandaşımızla birlikte geleceğe taşıyoruz. Mamak’ta değişim ve dönüşümü birlikte gerçekleştiriyoruz.” dedi.

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Mamak’taki değişime Mamaklılar katkı sunuyor

Mamak’ın bir değişim ve dönüşüm süreci yaşadığını, bu sürece ilçeye hizmet sunan, ilçede yaşayan vatandaşa hizmet veren herkesin önemle rol oynadığına işaret eden Başkan Köse, “Zaman zaman düzenlediğimiz istişare toplantılarının yanında, yaptığımız ziyaretlerle de esnafımızın taleplerini dinliyoruz. İlçemizdeki gelişmeleri, belediyemizin hizmetlerini ve projelerimizi esnafımızla paylaşıyor, istek ve taleplerini dinliyoruz. Bölgemize daha fazla yatırımcı çekme, mevcut yatırımcıların ve esnafın sorunları noktasında görüşlerini alıyoruz. Yaptığımız çalışmaları da yine halkımızın ve esnafımızın taleplerine göre gerçekleştiriyoruz. Ortak akılla hareket ederek, daha yaşanabilir ve modern bir Mamak için çalışıyoruz. Hizmetin en güzeline layık olan ilçemize ve hemşehrilerimize el birliğiyle katkı sunuyoruz” dedi.

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