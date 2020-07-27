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Esnaflar yerini aldı

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Kızılcahamam'a kurulan Kurban Pazarında esnaflar yerini aldı. 
Esnaflar yerini aldı

Kızılcahamam Sanayi Sitesi Mezbaha mevkiinde, Kızılcahamam Belediyesi tarafından oluşturulan alana kurulan Kurban satış pazarına gün geçtikçe ilgi büyüyor. Kurban sahipleri büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarını sergileyebileceği ve koruyacağı alanlar, bu yıl belediyemiz tarafından yapılan çalışmalarla genişletildi. Kurbanlıkların bu yıl daha ferah bir ortamda hizmet veren pazar yerine girişlerinde Kızılcahamam Belediyesi zabıta ekipleri ve veteriner hekim gözetiminde kontroller yapılarak kurban vasıflarına uygun olan hayvanların satışına müsaade ediliyor.

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Başkan Acar; “Kızılcahamam Belediyesi olarak Covid-19 ile  ilgili tüm tedbirleri aldıklarını ve kurban pazarı için gerekli gereksinimlerini karşıladıklarını ifade ederek bugün de vatandaşlarımızla kurban pazarında bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. Vatandaşlarımız, yeni kurban pazarı alan genişletme çalışmalarından memnuniyetini dile getirdiler.” dedi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’a Kurban Pazarı incelemelerinde AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun ve Meclis Üyesi Ali İhsan Çalıkıranoğlu eşlik etti.

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