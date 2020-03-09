Esnaflarımızın adını kirletiyorlar

Oto Esnaf ve Sanatkârları Odası Başkanı Arslanoğlu, kaçak çalışan işletmelere tepki göstererek “Kaçak olarak çalışıp esnafımızın adını kirleten, ismimizi kirleten art niyetli insanlar var.

Oto Esnaf ve Sanatkârları Odası Kızılcahamam’da bir otelde 800 üyenin katılımıyla “Birlik, Beraberlik Eğitim Semineri” düzenledi. Program öncesinde Suriye’de hayatını kaybeden şehitlerimiz için mevlit okundu. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

“4 BİN ÜYEMİZ VAR”

Programda söz alan oda başkanı Mustafa Arslanoğlu, Ankara’nın üçüncü büyük odası olduklarını belirterek, dört bin üyeleri bulunduğunu kaydetti. Arslanoğlu, “Şaşmaz, İvedik, Ostim, Başkent, Örnek, GİMAT, Pursaklar Demirciler ve Akyurt sanayi siteleri olmak üzere birçok bölgede hizmet vermekteyiz. Yaptığımız faaliyetlerde sesimizi Türkiye’ye duyuruyoruz. Hiçbir odanın yapmadığı faaliyeti biz yapıyoruz. Birçok AB projeleri gerçekleştirdik. Bunların hepsi üyelerimizin desteği ile oldu” dedi.

ALT YAPI, ULAŞIM VE KAVŞAK SORUNU

Oto sanatkârları esnafının geçmiş dönemlerde birçok sorununun gerek ilgili belediyelerle gerek odanın çalışmalarıyla çözüldüğüne dikkat çeken Arslanoğlu, şöyle devam etti: “Yaptığımız çalışmalar tüm vatandaşlarımız içindi. Biz imkânlarımız doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Bekleyen sorunlarımız var. Bunları da Mansur Başkanımız çözecek. Sanayi sitelerinde özellikle yol ve ulaşım sorunlarımız var. Özellikle Şaşmaz’ın alt yapı sorunu büyük. Yağmur su giderlerimiz yok. Yollar köstebek yuvası gibi. Kavşak sorunları var. Buraya sadece Başkentliler değil tüm Türkiye’den insanlar geliyor. Bu başkentimize yakışmıyor. Bu sorunlar inşallah en kısa zamanda çözülür. “

ÇORBAYA TEŞEKKÜR, KAÇAK İŞLETMELERE SİTEM

Arslanoğlu “Ayrıca birde kaçak çalışan işletmeler var. Kaçak olarak çalışıp esnafımızın adını kirleten, ismimizi kirleten art niyetli insanlar var. Bunlara rıza göstermiyoruz ve bunlarla ilgili Mansur Başkanımızdan bir çalışma talep ediyoruz. Son olarak Şaşmaz’da çorba dağıtımına başladığı için Mansur Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah diğer sanayi sitelerimizde de çorba dağıtımı başlar ve sizlerden hayır dualarını eksik etmezler” dedi.

“İŞVERENİMİZ SİZLERSİNİZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise siyasi ayrım gözetmeksizin hizmet ettiklerini söyleyerek, “Biz halkın verdiği vergilerle hizmet veriyoruz. Bizler sadece birer memuruz. Bizim işverenimiz sizlersiniz. Şimdiye kadar yanlışlık tek başına kararlar verilmesiydi. Biz STK’larla çözüm ortaklarıyla bir araya gelerek iş birliği yaptık” dedi.

“EN BÜYÜK PROJEM ANKARALILARI ZENGİN ETMEK”

Yavaş şöyle devam etti: “Yol sorunlarının en büyük sebebi ise kış aylarında asfalt serimi yapılması idi. Biz bunun önüne geçtik. Sizlerin şikâyetleri doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Benim çılgın projem yok, benim en büyük projem Ankaralıları zengin etmektir. Ankaralının verdiği parayı Ankaralılara hediye edeceğiz. Bu yüzden kırsal kalkınma projesi başlattık. Tüm ilçeleri gezerek, kadınların istihdamı ve köylerdeki potansiyel konusunda çalışmalar yapıyoruz.”

SANAYİ SİTELERİNE DESTEK VERECEĞİZ

“Sanayi sitelerine destek olacağımızı söylemiştik. Fuar alanı için çalışmalarımız devam ediyor. Ankara’da büyük bir istihdam sorunu var. Sizler hem vergi ödüyorsunuz hem de istihdam sağlıyorsunuz. Şartlarınızı iyileştirmek ve sizlere daha iyi çalışma ortamı sağlamak bizlerin görevi. Sizlerin şartlarınız iyileşecek ki istihdam artacak. Bunun içinde bir ortak akla ihtiyaç var. Sorunları biliyoruz, notlarımızı alıyoruz.”

ORA BU TRAFİĞİ KALDIRMAZ

Adliye’nin Yenimahalle’de ki MİT arazisine taşınmasına karşı olduğunu söyleyen Yavaş, “Oraya günlük 100 bin kişi girip çıkacak ve ilave olarak günlük 50 bine yakın araç girip çıkacak. Oralar burayı kaldıramaz. MİA’daki yönetici arkadaşlar 400 dönümlük arazi olduğunu, adliye buraya yapılabilir dediler. Bunları görüşeceğiz” diye konuştu.

ANKAPARK’I AFFEDEMİYORUM

Yavaş, konuşmasında ANKAPARK’a da değindi. “Affedemediğim bir şey var. Çarpık kentleşme falan bir yana affedemediğim en büyük şey ANKAPARK’tır” diyen Yavaş, şöyle devam etti: “Burayı yapmayın. Bu proje çalışmaz. Yeri de uygun değil dedik. Paris’teki bile iflas ediyor diye uyardık. Ama buna rağmen buraya 750 milyon dolar gömüldü ve buna bir kişi karar verdi. Hâlbuki para sizin paranızdı. Bugün o para 5 katrilyon lira yapıyor. Eğer bu para bugün dursaydı suyu 2 liradan içiyorduk, arıtma tesislerimiz yapılmış, birçok hastane, okul yapmış ve bu asfalt olayını hiç konuşmamış olacaktık. Benim sizin paranızla oynayacak durumum yok. Siz karar vereceksiniz biz yapacağız.”



EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA-