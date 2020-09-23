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Esnek çalışma modeline geçildi

Mamak Belediyesi, koronavirüs salgını riskinin artması nedeniyle esnek çalışma modeline geçti. Belediye personeli iş akışını bozmayacak şekilde dönüşümlü olarak hizmet verecek. 
Esnek çalışma modeline geçildi

Cumhurbaşkanlığı tarafından Covid-19 ile mücadele kapsamında yayımlanan genelge üzerine Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, esnek çalışma modeline geçilmesi ile ilgili yazıyı birimlerine gönderdi. Personelin iş akışını bozmayacak şekilde birer gün arayla yüzde 50 kapasiteyle görevini sürdürmesi gerektiği ifade edildi. Mamak Belediyesi olarak, büyük titizlik ve hassasiyetle koronavirüsle mücadele çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini kaydeden Başkan Köse, “İçinde bulunduğumuz Covid-19 sürecinde personellerimizin ve siz değerli hemşehrilerimizin can güvenliği için esnek çalışma sistemine geçiyoruz. Personellerimiz, iş akışını bozmayacak şekilde dönüşümlü olarak birer gün arayla hizmet verecektir. Bu süreçte bir kez daha hemşehrilerimizden maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesini rica eder, sağlıklı günler dileriz” dedi. 

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İlk andan itibaren seferberlik ilan ettik
Vatandaşlara yasal uyarılara uymaları çağrısında bulunan Köse, “Tüm dünya koronavirüsle mücadele ediyor. Devletimiz, milletimiz, topyekûn bir gayret içerisinde. Türk sağlık ordusunun bu savaştan galip geleceğine inanıyorum. Bu süreç içerisinde Mamaklı hemşerilerimizin sağlığını korumak adına önleyici tedbirler aldık. Bakanlığımız henüz bir vaka açıklamadan, salgın hastalığın konuşulduğu ilk günlerde ön hazırlıklarımızı yaptık. Vakanın açıklandığı 11 Mart gecesinden itibaren kendi içimizde seferberlik ilan ederek, dezenfektan çalışmalarımıza hızlıca başladık. İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgelere uygun olarak tüm işlemlerinizi yapıyoruz. Gerekli bütün yasal uyarılara özen gösterin. Biz her türlü zorluğu birlik ve beraberlik içerisinde yendik. İnanıyorum ki bu süreci de yine hep birlikte atlatacağız” dedi.

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