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Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli paylaşım nedeniyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli Ercan B., dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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