Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü sonrası Ümitcan Uygun tutuklandı!

Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun'un polise verdiği ifade ortaya çıktı. Uygun, 25 yaşındaki Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgisi olmadığını savundu. Uygun, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun'un polise verdiği ifade ortaya çıktı. Uygun, 25 yaşındaki Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgisi olmadığını savundu. Uygun, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

"HANKULU İLE CEZAEVİNDEYKEN MEKTUPLAŞTIK"

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un emniyetteki ifadesinde, gözaltındaki diğer 2 şüphelinin kendisiyle ilgili "Polis ve ambulansı arayın, beni karıştırmayın" şeklindeki iddialarını reddetti.

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili de hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, Hankulu ile yaklaşık bir yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştıklarını, cezaevindeyken mektuplaştıklarını söyledi.

Olaydan bir gece önce kendisini telefonla arayan Esra'nın daveti üzerine arkadaşı Dilan Ç'nin evine gittiğini belirten Uygun, bir ara yemek için dışarı çıktıklarını, ardından aynı yere döndüklerini ifade etti.

Daha sonra Furkan G, Dilan C. ve Esra ile eve döndüklerini aktaran Uygun, ilerleyen saatlerde fenalaşan Esra'nın bir süre sonra kendisine geldiğini ve uyuduğunu beyan etti.

Sabah avukatının aradığını, telefonun sesine Esra'nın da uyandığını dile getiren Uygun, o sıralarda evden çıktığını ve saat 11.00 sularında adliyeye gittiğini, ardından bir arkadaşıyla görüştüklerini anlattı.

'ÜMİTCAN ESRA'YI KUCAKLAYIP GÖTÜRDÜ'

Öte yandan gözaltında bulunan Furkan G. de ifadesinde, 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Dilan'ın, Esra ile arkadaş olduklarını söyledi. Furkan G., Esra'nın Ümitcan Uygun ile ise bir süredir sevgili olduklarını ileri sürdü. Dilan ve Esra'nın akşam evine geldiklerini, daha sonra Esra'nın Ümitcan Uygun'a mesaj atıp eve davet ettiğini, bir süre alkol aldıktan sonra gece çorbacıya gittiklerini, ardından hep birlikte Esra'nın evine geçtiklerini anlattı. Evde Esra Hankulu'nun, alkolün etkisiyle ağlamaya başladığını, hayatını kaybeden babasının mezarına gitmek istediğini söylediğini belirten Furkan G., "Biz de saatin geç olduğunu, bu saatte mezarlık ziyareti olmayacağını söyledik. Esra bir anda kilitlendi ve düştü. Esra'yı banyoya taşıdık. Ayılması için soğuk suya tuttuk. Esra ayıldı ve kendine geldi. Hep birlikte salona geçtik. Ümit ve Esra salonda kanepeye uzandı. Sabah ezanından sonra Ümit, Esra'yı kucaklayıp odaya götürdü. Esra ile konuşuyorlardı yani Esra baygın ya da uyur vaziyette değildi" dedi.

ÜMİTCAN UYGUN KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU!

Saat 14.30 sıralarında Esra'nın telefonundan Furkan'ın aradığını ve fenalaştığını söylediğini aktaran Uygun, "Kalbi atıyor mu diye bak' dedim. Furkan da 'Yok abi kalbi atmıyor' dedi. 'Hemen ambulansı ve polisi ara, bildiğiniz ne varsa doğru şekilde anlatın' dedim. Furkan da 'Abi senin ismini geçirmeyeceğim' dedi. Ben de 'Ne yediyseniz ne içtiyseniz doğruca anlatın' deyip telefonu kapattım." şeklinde beyanda bulundu.

Esra'nın herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını öne süren Uygun, gözaltındaki diğer şüphelilerinin kendisiyle ilgili "Polis ve ambulansı arayın, beni karıştırmayın" şeklindeki iddialarını kabul etmedi.

NE OLMUŞTU?

İhbar üzerine, 3 Temmuz'da Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve giden emniyet ekipleri, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan şüpheliler Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C, gözaltına alınmıştı.

Ümitcan Uygun'un kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında da ifadesi alınmıştı.

Uyuşturucu kullandığına ilişkin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine, "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek" suçlamasıyla tutuklanan Uygun, 17 Temmuz'da tahliye edilmişti.