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Eşsiz bir sanat eseri: Kâğıt Ney

Eskişehir’de patentini aldığı, atık kâğıtlardan teknik ile yapılan kâğıt ney orijinalini aratmıyor. Dünya’da bir ilk olan bu eser Ali Rıza Kart’ın elinde hayat buluyor.
Eşsiz bir sanat eseri: Kâğıt Ney

“BİZ KÂĞIDI TUTTUK, GÖRDÜK, OKUDUK AMA ONU HİÇ DİNLEMEDİK”

Atık kâğıtları geri dönüştürerek eserinin nasıl ortaya çıktığını dile getiren Ali Rıza Kart: “Ben bir kâğıt sanatçısıyım. Enstrüman yapmak hiç aklıma gelmezdi. Bir gün öğrenci olan ve ney üfleyen yeğenim Oğuz Kayalı, kamış olan ney’ ini bir kaza sonucu kırdığını ve ney alacak parası olmadığı için bana kâğıttan ney yapıp yapamayacağımı sordu. Bende kırılan ney’ i örnek alarak tamamen kâğıttan ney yaptım. Sonra sesini dinledik ve bizi tatmin ettiğini gördük. Bir neyzen üstadına gidip, dinlettiğimizde bize sesinin orijinale yakın olduğunu söyledi. Bu fikir de bize bunun iyi bir proje olabileceğini düşündürdü. Kâğıttan ney yapmak aslında çok zor değildir. Ancak çok ama çok dikkat ve itina gerektiren bir uğraş. Aslında yeterli müzik bilgim olsa akort ve diğer tüm detaylarıyla yapmak daha kaliteli bir ney meydana getirmeyi sağlardı. Kısmet olursa bunu da yapacağım. Ancak bunun için atölye şartları lazım. Öncelikle ney için uygun kâğıdı buluyorum. Bunun muhakkak atık kâğıt olması gerekiyor. Kâğıt satın alarak bir materyal yapmıyorum. Daha sonra ney şeklinde rulo haline getirerek uçlarını yapıştırıyorum. Boğum ve deliklerini yaptıktan sonra son olarak vernikliyorum.” diye konuştu. 

“ULUSLARARASI PATENTİNİ ALDIM, ÜLKEMİZİN BİR MARKASI OLMASINI İSTİYORUM”

Kâğıttan ney yapımıyla ilgili birçok habere konu olduğunu ifade eden Kart sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerek yerel gerek ulusal, gerek ise uluslararası basında sayısını hatırlamayacağım pek çok haber yayınlandı. Bunların geneli yaptığım kâğıt sanatı ile ilgili olan haberlerdi. Ney ile ilgili haberlerde ayrıca basının ilgisini çekti. İnsanlar genelde yaptığım materyallerin kâğıt olduğuna inanmakta güçlük çekiyorlar. Oldukça sağlam ve fonksiyonel oluşları herhalde onları şaşırtıyor. Bu sebeple de insanların hem sanatıma çok yoğun bir ilgisiyle karşı karşıya durumdayım, hem de kâğıttan ney ile ilgili neyzen üstatlarının neyimi üflemek istemeleri beni gururlandırıyor. Ben yaptığım kâğıt sanatının genel yöntem patentini aldım. Nihayetinde aldığım patentin kapsamı içinde değerlendirebileceğim bir çalışma olan ney çalışmamın dünyada ilk deneme olduğunu düşünüyorum. Kâğıttan neyin elbette benim için özel bir yeri var. Ben kâğıdı dinlemenin onu anlamak için çok gerekli olduğunu biliyorum. Zaman zaman kâğıdın o ney kılığına girmiş buğulu sesiyle dertleştiğimde bana neler anlattığını inanın kestiremezsiniz.” ifadelerini kullandı.
 

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