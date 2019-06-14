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Estergon Kalesi'ne hayran kaldılar

Hırvatistan, Portekiz, Polonya, Romanya ve İngiltere’den Keçiören’e gelen misafirler, Estergon kalesine hayran kaldılar.
Estergon Kalesi'ne hayran kaldılar

Keçiören, Erasmus K2 Programı Dünyada Nefrete Yer Yok (No Place for Hate) projesi kapsamında; Hırvatistan, Portekiz, Polonya, Romanya ve İngiltere’den gelen misafirleri ağırlarken, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok heyete özellikle Botanik Parkını görmelerini tavsiye etti.

Ankara Kalesi, Hamamönü, Anıtkabir’i ziyaret eden heyet Keçiören’de özellikle Estergon Kalesine hayran kaldıklarını ifade ettiler. Teleferiğe binerek kuş bakışı Keçiören’i seyreden heyet üyeleri gerçek anlamda Türk misafirperverliğini yerinde gördüklerini vurgulayarak ilçeden ayrıldılar.

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Aralarında öğretmenlerin de olduğu 20 kişilik heyeti Keçiören ve Ankara’da misafir etmekten memnun olduklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bu ziyaretler ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve eğitim alanındaki iş birliğinin artmasına dolayısıyla dünyadaki tüm insanların mutluluğuna ve refahına vesile oluyor. Sevgili Peygamberimiz (S.A.V) ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır.’ Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de ‘Milletlerin ve devletin kalkınması ve refahı eğitimden geçer’ diyor. Bizler de bu sözlerin anlamına uygun çalışmalar yapma gayretindeyiz” diye konuştu.
 
 

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