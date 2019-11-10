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Estergon Türk Kültür Merkezi içerisinde yer alan müzeyi ziyaret edenlerin sayısı 100 bine yaklaştı

1096 eser yer aldığı müzede eserlerin bir kısmı Kına Gecesi Seremonisi, Günlük Oda, Bakırcı Odası, Çeyiz Odası, Eski Ankara Sokağı ismi verilen camekânlı bölümlerde, diğerler ise vitrinler ve özel bölümlerde sergileniyor.
Estergon Türk Kültür Merkezi içerisinde yer alan müzeyi ziyaret edenlerin sayısı 100 bine yaklaştı

OSMANLI DÖNEMİNE AİT ASKERİ MALZEMELER

Savaş döneminde kullanılan aletlerin, aksesuarların da olduğu müzede, farklı malzemeden yapılmış ve dönemini yansıtan eserler büyük ilgi görüyor. Konya Müzesi’nden getirilen, dört parçadan meydana gelmiş yiv süslemeli Osmanlı Dönemine ait at alınlığı zırhı, 1691 tarihli dipçik ve kundak kısmı ağaçtan tetik, ateşleme tertibatı ve namlusu demirden yapılan tüfek ve demir-sac ve pirinçten yapılmış, bant üzerinde çift çizgili örgü motifi mevcut Osmanlı Dönemi 18. yüzyıla ait miğfer, müzenin en dikkat çeken eserleri arasında yerini alıyor. Eserler arasında Osmanlı Dönemine ait toga, küçük zincirlerden oluşan kısa kollu dik yakalı 18. yüzyıla ait zırh, cellat satırı, çelik kılıçlar gibi çok sayıda askeri malzeme bulunuyor.

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EL YAZMASI ESERLER 

Hattat Ebul Hasan el Useyli’ye ait 1562 tarihli el yazması Kuran-ı Kerim, besmeleyle başlayan ve Osmanlı Dönemine ait Halveti Tarikat Şeceresi yine 1861 tarihli Muhammed Rüstem Raşit’in neşrettiği Sufi Şeceresi gibi el yazması eserler de müzede sergileniyor. 
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, tarih mirasını gelecek kuşaklara aktarmada önemli bir görevi ifa eden müzelerin özellikle çocuklar tarafından ziyaret edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

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