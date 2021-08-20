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Estonya'dan şaka gibi açıklama: Kaç tane göçmen alacaklar?

Afganistan'ın Taliban kontrolüne geçmesi yeni bir göç dalgasını tetikleyebilir. Estonya Başbakanı Kaja Kallas, sadece 30 göçmen alacaklarını açıkladı.
Estonya'dan şaka gibi açıklama: Kaç tane göçmen alacaklar?

Taliban kontrolü altında yaşamak istemeyenler, Afganistan'dan çıkmanın yollarını ararken, Avrupa ülkelerinin tutumu da netleşiyor. Yunanistan gibi kimi Avrupa ülkesi, göçmenlere karşı sınırda duvar örerken, bazı devletler az sayıda sığınmacı almaya karar verdi.

Estonya, 30 Afgan sığınmacıyı ülkede ağırlayabileceğini duyurdu. Ülkenin devlet televizyon kanalı ERR'nin haberine göre, sığınmacılardan 20'sini Estonya ile iş birliği yapanlar ve aileleri oluşturacak. 10 kişilik kontenjan, NATO ve Avrupa Birliği ile iş birliği yapanlara ayrıldı.

"ABD'NİN TAHLİYE MİSYONUNDAN SONRA MÜMKÜN OLMAYABİLİR"

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Afganistan'daki durumun gergin olmaya devam ettiğini belirterek, "31 Ağustos'ta ABD'nin tahliye görevinin sona ermesinden sonra insanların güvenli bir şekilde tahliyesi mümkün olmayabilir. Dolayısıyla ülkeler acil önlem almalı" dedi. Kallas, Estonya'nın Afganistan'daki yardım programlarına katılan, Afgan kadınlar ve gençler için daha iyi kalkınma fırsatları sunanlara yardım etmeye odaklanacaklarını söyledi.

PROSEDÖR NASIL İŞLEYECEK

Kimlerin Estonya'ya kabul edileceğine, Yabancıların Uluslararası Korunması Yasası temelinde Polis ve Sınır Muhafız Kurulu karar verecek. Estonya hükümetinden yapılan açıklamada, uluslararası koruma sağlama prosedürünün mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirileceği kaydedildi.

Haberde, Afganistan'da Estonya vatandaşı olmadığının tahmin edildiği belirtildi. Ancak Estonya'da oturma iznine sahip birkaç kişinin Dışişleri Bakanlığı'na başvurduğu aktarıldı.

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