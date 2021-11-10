Et ve Süt Kurumu personel hizmeti satın alacak

Tarım Bakanlığı’na bağlı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, personel hizmeti satın alacak. Kurum temizlik, yemekhane ve diğer yardımcı hizmet işlerinde çalıştırılmak amacıyla 6 aylık 46 kişilik personel hizmet alımı işi için ihaleye çıktı.