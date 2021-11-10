Et ve Süt Kurumu personel hizmeti satın alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Tarım Orman Bakanlığı’na bağlı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, personel hizmeti satın alacak.
Kurum temizlik hizmetleri, yemekhane hizmetleri ve diğer yardımcı hizmet işlerinde çalıştırılmak amacıyla 6 aylık 46 kişilik personel hizmet alımı işi için ihaleye çıktı.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 03.12.2021
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