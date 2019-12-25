  • BIST 113.106
  • Altın 286,168
  • Dolar 5,9347
  • Euro 6,5795
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 3 °C
»

Etek boyu ölçen hâkim ile ilgili yeni gelişme!

Anadolu 2’nci İş Mahkemesi Hâkimi Mehmet Yoylu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Görevi kötüye kullanma” ve “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”ten 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Etek boyu ölçen hâkim ile ilgili yeni gelişme!

Duruşma sırasında savunma yapmak üzere ayağa kalkan avukat Tuğçe Çetin’in etek boyunu kısa bulan, aynı gün başka bir duruşmada da küpe takan avukat Dorukcan Davutoğlu’na “Er kişiye küpe takmak yakışmaz” diyen Anadolu 2’nci İş Mahkemesi Hâkimi Mehmet Yoylu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “Görevi kötüye kullanma” ve “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”ten 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, Yoylu savunmasında özetle, bir yargı mensubu olarak mevzuata dikkat ettiğini, olay günü müşteki avukat Tuğçe Çetin’i iyi niyetli uyarmak istediğini, yaptığı işlemleri tutanağa geçirdiğini, işlemlere karşı yasa yollarının açık olduğunu söyledi. Yoylu’nun birinci sınıf hâkim olması nedeniyle Yargıtay Görevli Ceza Dairesi’nde son soruşturma yapılmak üzere şüpheli hakkında soruşturmanın açılması, atılı suçlardan yargılamasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi talep edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Esad durmuyor: son 1 haftada 200 sivil öldürüldü25 Aralık 2019 Çarşamba 09:33
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 25 Aralık 2019 - ASKİ25 Aralık 2019 Çarşamba 09:32
  • Elektrik Kesintisi 25 Aralık 2019 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ25 Aralık 2019 Çarşamba 09:31
  • Gözaltı kararı verilen 10 kişi yakalandı25 Aralık 2019 Çarşamba 09:30
  • Su Kesintisi 25 Aralık 2019 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ25 Aralık 2019 Çarşamba 09:30
  • Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi25 Aralık 2019 Çarşamba 09:27
  • Koca kent sele teslim oldu: Okullar tatil edildi25 Aralık 2019 Çarşamba 09:05
  • Türkiye ve dünya gündemi 25 Aralık 201925 Aralık 2019 Çarşamba 09:04
  • "Libya'da Meşru hükümetin arkasındayız"24 Aralık 2019 Salı 19:03
  • Adalar Kaymakamlığından at sahipleri hakkında suç duyurusu24 Aralık 2019 Salı 19:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti