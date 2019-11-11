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Ethem dede bir asrı devirdi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan 10 çocuk ve 79 torun sahibi Ethem Ekşioğlu için doğum günü organizasyonu düzenlendi.
Ethem dede bir asrı devirdi

Sakarya'da yaşayan Ethem Ekşioğlu, 100'üncü yaş gününü çocukları ve torunlarıyla kutladı.

Ekşioğlu, yaş günü dolayısıyla Serdivan ilçesindeki evlerinin bahçesinde düzenlenen organizasyonda doğum günü pastasını kesti, türkü söyledi.

Ekşioğlu'nun en küçük çocuğu 46 yaşındaki Birol Ekşioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Babamın 10 çocuğu bulunuyor. Babam bilge bir adam, Rize İkizdere'de sayılan-sevilen bir adam. Matematik, fizik bilgisi olan bir adam. 1930 yılından beri tuttuğu bir günlüğü var, yaşadığı bütün olayları kaydetmiş. Babam 79 torun sahibi. Aynı zamanda torunlarından torunu olan bir Türk aksakallı. En küçük torunu 3 aylık, en büyük çocuğu Fadime Ablam 79 yaşında." diye konuştu.

Ailenin bazı bireylerinin organizasyonda yer aldığını dile getiren Ekşioğlu, inşaat işiyle uğraştıklarını ve mesleği babalarından öğrendiklerini anlattı.

Ekşioğlu'nun kendi adını taşıyan torunu Mert Ethem Ekşioğlu da dedesinin 100'üncü yaşına girmesini heyecanla beklediğini belirterek, "Sonunda 100 yaşına geldi, bu beni çok mutlu etti. Onu çok seviyorum." dedi.

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