  • BIST 1.358
  • Altın 468,183
  • Dolar 7,8209
  • Euro 9,4700
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 9 °C
»

Eti Maden, Eskişehir'deki tesisinde lityum karbonat üretimine başladı

Eskişehir'deki Eti Maden Tesisleri'nde lityum karbonat üretimine başlandı. Yıllık 10 ton lityum karbonat üretimi yapılacak tesisin kapasitesinin 600 tona çıkarılması hedefleniyor.
Eti Maden, Eskişehir'deki tesisinde lityum karbonat üretimine başladı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde kurulu Eti Maden Tesisleri'nde lityum karbonat üretimine başlandı.

Teknoloji Geliştirme Merkezi bünyesindeki pilot lityum üretim tesisinde, ilk lityum karbonat üretildi.

Yıllık 10 ton lityum karbonat üretimi yapılacak tesisin kapasitesinin yeni yatırımlarla 600 tona çıkarılması hedefleniyor.

Eti Maden İşletmeleri Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lityum ve bileşiklerinin 21'inci yüzyılın önemli madenlerinden olduğunu söyledi.

Özellikle batarya teknolojisinin gelişmesi ve pazarın hızla büyümesinden dolayı bu madenin öneminin her geçen gün arttığını belirten Maraşlıoğlu, "Ülkemizde de bilinen ekonomik değere sahip bir lityum kaynağı maalesef bulunmamakta. Son yıllara baktığımızda ülkemize 1000-1200 ton kadar lityum ve bileşikleri giriyor. İthalat yoluyla bu ihtiyacımızı karşılıyoruz." dedi.

Maraşlıoğlu, lityumun ton fiyatının son yıllarda 20 bin dolar seviyelerine kadar yükseldiğini ifade etti.

"Kısa bir çalışmadan sonra asıl tesis için yatırıma başlanacak"
Derya Maraşlıoğlu, Eti Maden Tesisleri'nde bor ürünleri imal edildiğini, üretim sırasında sıvı ve katı atıkların ortaya çıktığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bor atıklarımızda lityum bileşiğine rastladık. Bunu ekonomiye kazandırmak ve piyasada lityum bileşiğine dönüştürmek için 3 yıl önce çalışmaya başladık. 2019 yılının başlarından itibaren laboratuvar ortamında bataryada kullanılabilecek lityum karbonat üretimini gerçekleştirdik. Milli enerji ve maden politikası kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in desteğiyle lityum karbonat üretimi yapılan pilot tesisi dizayn ettik."

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek pilot tesiste pazartesi gününden itibaren lityum karbonat üretimine başlandığını belirten Maraşlıoğlu, "Asıl tesis için çalışacağımız parametreleri belirlemeyi amaçlıyoruz. Kısa bir çalışmadan sonra asıl tesis için yatırıma başlanacak. Amacımız, ithalat yoluyla karşılanan lityum bileşiklerinin bir kısmını ülkemizde üretmek ve karşılamaktır. Şu anda yılda 600 ton kapasiteli bir lityum karbonat tesisi kurmayı hedefliyoruz." dedi.

Atığı değerlendirmenin önemini vurgulayan Maraşlıoğlu, lityum karbonat üretiminde çevreci bir süreç yürüttüklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da el konulan 77 köpeği sahiplenmek için rekor başvuru09 Aralık 2020 Çarşamba 15:22
  • Kübra öğretmenin katili eski eşinin cezası, ağırlaştırılmış müebbet oldu09 Aralık 2020 Çarşamba 15:21
  • Depremde yıkılan evinde oğluyla ölen annesinin borcunu istediler09 Aralık 2020 Çarşamba 15:19
  • Sürücünün promil itirazı üzerine ceza kaldırıldı09 Aralık 2020 Çarşamba 15:03
  • Kazada yaralanan polis memuru, şehit oldu09 Aralık 2020 Çarşamba 14:53
  • Yüzlerini siyaha boyayarak ırkçılığı protesto ettiler09 Aralık 2020 Çarşamba 14:52
  • Zonguldak'ta mantardan zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu09 Aralık 2020 Çarşamba 14:52
  • KKTC'de yeni hükümet kuruldu09 Aralık 2020 Çarşamba 14:24
  • Evdeki yangında 1 yaşındaki Sudenaz öldü, ağabeyi ve babaannesi tedaviye alındı09 Aralık 2020 Çarşamba 14:12
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı09 Aralık 2020 Çarşamba 14:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti