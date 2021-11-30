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Eti Maden personel alım ilanı yayınlandı

Kamuya ait bir madencilik ve kimya kurumu olan Eti Maden İşletmeleri’ne personel alım ilanı yayınlandı. Eti Maden açıktan sürekli işçi alımı yapacak. Başvuruların 06.12.2021 tarihinde başlaması bekleniyor.
Eti Maden personel alım ilanı yayınlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, kamuya ait bir madencilik ve kimya kurumu olan Eti Maden İşletmeleri personel alımı yapacak.

Alınacak olan işçiler Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü’nde istihdam edilecek. 

İşkur üzerinden alınacak olan başvuruların 06.12.2021 tarihinde başlaması bekleniyor. 

Adaylarda aranan niteliklerle ilgili olarak ilanda “Lise ve Dengi Okul Kimya Lise ve Dengi Okul Elektrik-Elektronik Teknolojileri Lise ve Dengi Okul Motorlu Araçlar Teknolojisi Lise ve Dengi Okul Makine Teknolojileri Lise ve Dengi Okul Endüstriyel Otomasyon” ifadelerine yer verildi. 

Eti Maden açıktan sürekli işçi alım ilanı için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com

 

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