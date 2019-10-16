  • BIST 94.137
  • Altın 281,890
  • Dolar 5,8801
  • Euro 6,4975
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 15 °C
»

Eti-Park Adalet Bakanlığı’na tahsis edildi

Etimesgut Belediye Başkanı Demirel, ilçe merkezinde 11 yıldır atıl bir şekilde duran Eti- Park’ın, Adalet Bakanlığı’na tahsis edildiğini, idari ve yargı hizmetlerinde kullanmak üzere alınan binanın projelendirme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. 
Eti-Park Adalet Bakanlığı’na tahsis edildi

Ankara’da Birlik Derneği, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’e “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. Dernek yönetimini makamında ağırlayan Başkan Demirel, Etimesgut’un Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve en gelişen ilçesi konumunda bulunduğunu belirtti. 

ETİMESGUT’TA YAŞAM KALİTESİ ARTTI

1999 yılında ilk belediye başkanı seçilmesinden bu yana Etimesgut’ta yaşam kalitesinin arttığını kaydeden Başkan Demirel, “1999 yılında ilk belediye başkanı seçildiğimizde 37 yaşındaydım. O zamanlar Etimesgut’da 145 bin nüfus vardı şimdi nüfusumuz 640 bine yakın. O günden bugüne Etimesgut’ta yaşam kalitesi çok arttı. İlk göreve geldiğimde ilçede tesisten eser yoktu şimdi Etimesgut’un her tarafında pek çok eğitim, spor, sağlık ve yaşam tesisleri var. Sadece 6 tane kapalı yüzme havuzu var 7’ncisini de yakında açacağız. Mevcut belediye hizmet binasını da 2000 yılında açtım” dedi.  

ETİMESGUT’LA BÜTÜNLEŞTİM

50 seneyi aşkındır Etimesgut’ta ikamet ettiğini ve bu şehirler bütünleştiğini dile getiren Başkan Demirel, “Bu şehirle beraber büyüdük, bu şehrin dününü, bugününü yaşadık. Onun için ilçemizin tüm eksikliklerini biliyoruz” diye konuştu.  
HER KESİMDEN OY ALIYORUM

İlk göreve geldiğin günden bugüne Etimesgut’ta tüm kesimleri kucaklayan hizmetlere imza attığını ve atmaya devam ettiğini kaydeden Başkan Demirel, farklı partilere gönül vermiş herkesten oy alabilen belediye başkanlarından biri olduğunun altını çizdi. 

eti-park,-ankara’da-birlik-dernegi,-etimesgut-belediye-baskani-enver-demirel,-etimesgut-belediyesi-is-ve-ticaret-merkezi,,,.jpg

11 YILDIR ATIL ŞEKİLDE DURUYORDU…

Başkan Demirel, Etimesgut ilçe merkezinde 11 yıldır atıl duran Etimesgut Belediyesi İş ve Ticaret Merkezi’nin (Eti-Park) akıbeti hakkında sorulan soruya ise “O binayı Adalet Bakanlığına verdik. Bakanlık burayı idari ve yargı hizmetlerinde kullanmak üzere aldı. Şimdi projelendiriyorlar, yakın zamanda çalışmalara başlayacaklar ve inşaat tamamlanacak” dedi. 

MİLLET ADINA SİYASET YAPARIZ 

MHP’nin hükümete verdiği destekten ötürü yapılan eleştiriler hakkında ise Başkan Demirel, “Biz Milliyetçi Hareket Partisi’yiz. Milletin ismini getirmişiz partinin başına koymuşuz. Millet adına siyaset yaparız, millet adına kim ne yapıyorsa biz onun yanında oluruz. Şu anda olması gereken budur. Bizim siyaset yapmamızın sebebi şudur. Biz Türk milliyetçisi olarak Türk milletinin ali menfaatlerini gözeterek siyaset yaparız. Bunun için bedel öderiz ödedik de” ifadelerini kullandı.  

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin ilk Et AVM'si Kahramankazan’da açıldı16 Ekim 2019 Çarşamba 00:10
  • Bolu’nun incisi Abant Tabiat Parkı15 Ekim 2019 Salı 00:30
  • Hamamarkası Vardar Sokak’taki bozuk yola kilit taş döşendi15 Ekim 2019 Salı 00:25
  • Dünyayı İyilik Kurtaracak Platformu'ndan Barış Pınarı Harekatı’na destek15 Ekim 2019 Salı 00:20
  • Kızılcahamam Belediyesi'nden tel örgülü önlem15 Ekim 2019 Salı 00:15
  • Ankara’nın Taekwondo Kulüpleri 2020 şampiyonalarına hazırlanıyor15 Ekim 2019 Salı 00:10
  • 'Altın Elbiseli Adam'ın Türkiye yolculuğu sona eriyor14 Ekim 2019 Pazartesi 10:42
  • TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş’tan şoförlere uyarı: Yolcuya kibar olun14 Ekim 2019 Pazartesi 08:10
  • İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde bulunan 90 yıllık kasalar büyük ilgi görüyor14 Ekim 2019 Pazartesi 07:20
  • Kalede el sanatları şöleni14 Ekim 2019 Pazartesi 00:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti