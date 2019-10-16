Eti-Park Adalet Bakanlığı’na tahsis edildi

Etimesgut Belediye Başkanı Demirel, ilçe merkezinde 11 yıldır atıl bir şekilde duran Eti- Park’ın, Adalet Bakanlığı’na tahsis edildiğini, idari ve yargı hizmetlerinde kullanmak üzere alınan binanın projelendirme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Ankara’da Birlik Derneği, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ’e “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu. Dernek yönetimini makamında ağırlayan Başkan Demirel, Etimesgut’un Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve en gelişen ilçesi konumunda bulunduğunu belirtti.

ETİMESGUT’TA YAŞAM KALİTESİ ARTTI

1999 yılında ilk belediye başkanı seçilmesinden bu yana Etimesgut’ta yaşam kalitesinin arttığını kaydeden Başkan Demirel, “1999 yılında ilk belediye başkanı seçildiğimizde 37 yaşındaydım. O zamanlar Etimesgut’da 145 bin nüfus vardı şimdi nüfusumuz 640 bine yakın. O günden bugüne Etimesgut’ta yaşam kalitesi çok arttı. İlk göreve geldiğimde ilçede tesisten eser yoktu şimdi Etimesgut’un her tarafında pek çok eğitim, spor, sağlık ve yaşam tesisleri var. Sadece 6 tane kapalı yüzme havuzu var 7’ncisini de yakında açacağız. Mevcut belediye hizmet binasını da 2000 yılında açtım” dedi.

ETİMESGUT’LA BÜTÜNLEŞTİM

50 seneyi aşkındır Etimesgut’ta ikamet ettiğini ve bu şehirler bütünleştiğini dile getiren Başkan Demirel, “Bu şehirle beraber büyüdük, bu şehrin dününü, bugününü yaşadık. Onun için ilçemizin tüm eksikliklerini biliyoruz” diye konuştu.

HER KESİMDEN OY ALIYORUM

İlk göreve geldiğin günden bugüne Etimesgut’ta tüm kesimleri kucaklayan hizmetlere imza attığını ve atmaya devam ettiğini kaydeden Başkan Demirel, farklı partilere gönül vermiş herkesten oy alabilen belediye başkanlarından biri olduğunun altını çizdi.

11 YILDIR ATIL ŞEKİLDE DURUYORDU…

Başkan Demirel, Etimesgut ilçe merkezinde 11 yıldır atıl duran Etimesgut Belediyesi İş ve Ticaret Merkezi ’nin ( Eti-Park ) akıbeti hakkında sorulan soruya ise “O binayı Adalet Bakanlığına verdik. Bakanlık burayı idari ve yargı hizmetlerinde kullanmak üzere aldı. Şimdi projelendiriyorlar, yakın zamanda çalışmalara başlayacaklar ve inşaat tamamlanacak” dedi.

MİLLET ADINA SİYASET YAPARIZ

MHP’nin hükümete verdiği destekten ötürü yapılan eleştiriler hakkında ise Başkan Demirel, “Biz Milliyetçi Hareket Partisi’yiz. Milletin ismini getirmişiz partinin başına koymuşuz. Millet adına siyaset yaparız, millet adına kim ne yapıyorsa biz onun yanında oluruz. Şu anda olması gereken budur. Bizim siyaset yapmamızın sebebi şudur. Biz Türk milliyetçisi olarak Türk milletinin ali menfaatlerini gözeterek siyaset yaparız. Bunun için bedel öderiz ödedik de” ifadelerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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