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Etiket Oyununa Ceza

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yanıltıcı fiyat etiketi kullanan pazarcı esnafına ceza keserek tezgâhını kapattı.
Etiket Oyununa Ceza

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında halkın huzur ve güven ortamında alışveriş yapabilmeleri için düzenli olarak yaptıkları denetimler sonucu kural ve yasaklara uymayan pazarcı esnafına çeşitli yaptırımlar uygulamaya devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, malın getirilmesine İlişkin yönetmelikteki usul ve esaslara aykırı hareket edilmesi, malların etiketlenmesine ilişkin yönetmelikteki usul ve esaslara aykırı hareket edilmesi, 5957 kanunun 14/1a maddesi gereği bir esnafın tezgâhı, etikete yanıltıcı fiyat yazması nedeniyle Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kapatıldı.

Bu kapsamda Pazar alanlarındaki sıkı denetimleri yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, esnaflara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. 

‘‘Pazar kurallarımıza uymayan, satıcılara ceza uygulamalarımız tavizsiz devam edecek’’

Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerini aralıksız olarak sürdürdüğünü belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Esnaflar fiyat etiketlerini mutlaka tüketicinin görebileceği yerde ve doğru fiyat etiketi bulundurması gerekmektedir. Yanıltıcı fiyat etiketi ile hemşehrilerimizin mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz Pazar kurallarımıza uymayan, satıcılara ceza uygulamalarımız tavizsiz devam edecek’’ dedi.

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