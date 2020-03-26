Etil alkol nedir? Etil alkol mü? Metil alkol mü?

Etil alkol genellikle metil alkolle, metil alkol ise etil alkolle karıştırılır. Peki, Etil Alkol Nedir? Etil Alkol nerelerde kullanılır? Etil alkolün özellikleri ne? Etil Alkol hangi sektörlerde kullanılır?

Etil alkol ne? metil alkol ne? Aralarında ki kafa karıştırıcı isim benzerliğine son ver vermek için akıllarınızdaki Etil alkol nedir? Etil alkol nerelerde kullanılır? Etil alkolün özellikleri ne? Etil alkol sarhoş eder mi? Etil alkol hangi sektörlerde kullanılır? Etil alkol etil alkol satılıyor mu? Sorularının cevabı haberimizde…

Etil alkol; etanol olarak da adlandırılan berrak, renksiz, hoş kokulu ve yanıcı bir sıvı özelliğine sahip alkollü içeceklerde kullanılan tek alkol türüdür.

Etil Alkol Nedir? Özellikleri neler? Etil Alkol nerelerde kullanılır?

Etanol veya tahıl alkolü olarak da adlandırılan etil alkol, genel adıyla alkollere verilen organik bileşiklerdir. Kimyasal formülü C2H5OH olarak bilinen etil alkolün moleküler ağırlığı 46.06844(232) g/mol olarak bilinmektedir. Önemli bir endüstriyel kimyasal olarak kullanılan bu organik bileşik, çözücü olarak diğer organik kimyasalların sentezinde, otomotiv sektöründe, kozmetik sektöründe ve tıp alanında yaygın olarak tercih edilmektedir. Etil alkol aynı zamanda insanları sarhoş edici içeceklerin yapımında kullanılmaktadır.

Etil Alkol Nedir? Etil Alkol nerelerde kullanılır?

Etil Alkol üretemi iki ana süreçten oluşmaktadır. Bunlardan ilki karbonhidratların fermantasyonu (alkollü içeceklerin yapımında kullanılan yöntem) diğeri ise etilen hidratasyon işlemidir. Fermantasyon, büyüyen maya hücreleri tarafından karbonhidratların etanole dönüşümünü içermektedir. Endüstriyel alkol üretimi için fermente edilen başlıca hammaddeler pancar ve şeker kamışı gibi şeker mahsulleri ve mısır gibi tahıl mahsüllerini kapsamaktadır. Etilenin hidrasyonu; bir etilen ve buhar karışımının yüksek sıcaklık ve basınçta asidil bir katalizör üzerinden geçirilmesiyle elde edilmektedir.

Etil Alkol Nedir? Etil Alkol nerelerde kullanılır?

Fermantasyon veya sentez yoluyla üretilen etil alkol, seyreltik bir sulu çözelti halinde elde edilir ve fraksiyonel olarak konsantre edilmelidir. Saf etil alkol hoş bir eterik kokuya ve yakıcı tada sahip yanıcı bir sıvı özelliği taşımaktadır. (kaynama noktası 78.5 derece, 173.3 F) Orta miktarda bir etil alkol kasları gevşeterek beynin önleyici aktivitelerini azaltarak belirgin bir uyarıcı etki üretmektedir. Büyük miktarlarda kullanılması durumunda koordinasyon ve yargıyı bozarak sonunda koma ve ölüme sebep olabilmektedir.

Etil Alkol Kullanım Alanları Nelerdir?

- Antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip etil alkol, birçok el dezenfektanın da ve tıbbı mendillerde kullanılmaktadır.

- Etanol (etil alkol) aynı zamanda antisptik ve dezenfektan olarak da kullanılmaktadır.

- Etil alkol, etilen glikol zehirlenmesi veya metil alkol zehirlenmesi durumlarında panzehir olarak kullanılmaktadır.

- Suda çözünmeyen birçok ilaç genellikle etil alkol içerisinde kolaylıkla çözülmektedir. Örneğin etil alkol (%1 ila %25 arasında değişen konsantrasyonlarda) bazı analjezikler ve ağız gargaralarında çözücü olarak kullanılmaktadır.

- Etil alkol eğlence amaçlı ağız yoluyla tüketilen birçok alkollü içeceğin ana bileşeni olarak kullanılmaktadır. (bira, şarap, viski, vodka, rakı)

- Etil alkol, kaygıyı azaltarak insanlarda öfori hissi yaratan psikoaktif bir ilaç görevi üstlenmektedir. Bunun beraberinde bilişsel fonksiyonları bozarak merkezi sinir sistemi (CNS) depresanı olarak işlev göstermektedir.

- Etanol (etil alkol) endüstriyel olarak etil esterler, asetik asit, dietil eter ve etil aminlerin üretiminde kullanılmaktadır.

- Etil alkol hem polar hem de polar olmayan bileşikleri çözme kabiliyeti sayesinden yaygın bir şekilde iyi bir çözücü olarak kullanılmaktadır.

- Etil alkolün erime noktası -114.1 derece olmasından dolayı çeşitli laboratuvarlarda soğutma banyolarında bir bileşen olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda birçok termometrede aktif sıvı görevi göstermektedir.

- Etanol, kozmetik ve güzellik ürünleri endüstrisinde cilde yardımcı olmak için koruyucu losyonlarda sıklıkla kullanılmaktadır.

- Etili bir çözücü olmasından dolayı boyalarda koruyucu olarak kullanılmaktadır ayrıca organizmaların ihlalini önlemek için temizlik malzemelerinde sıklıkla tercih edilmektedir.

- Bazı karışımlara renk katkısı olarak kullanılabileceği gibi bazı gıdalarda lezzetlendirici olarak tercih edilmektedir.

Etil Alkol Kullanım Alanları Nelerdir? Tıp alanında kullanılıyor mu?

Alkol genellikle tıp alanında antiseptik veya dezenfektan olarak kullanılmaktadır. Yaygın olarak tercih edilen alkol, tıbbi mendiller ve antibakteriyel el dezenfektanları, bakterilerin hastanelerde ve ilgili tesislerde yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için yaygın olarak tercih edilmektedir. Alkol aynı zamanda enjeksiyondan önce cildi sterilize etmek için de kullanılmaktadır. Hastaneler ve tıbbi klinikler kullanımdan önce ve sonra çeşitli tıbbi cihazları sterilize etmek için alkol bulundurmaktadır. Tıp alanında kullanılması önerilen alkol türü etil ve izopropil alkoldür.

Etil alkol etil alkol satılıyor mu?

Etil alkoller satışı ile ilgili TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ;

"Birliğimize T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı'ndan gelen Alkol Satışı konulu yazı ile, tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün piyasaya arz miktarının son yıllarda dikkat çekici bir şekilde arttığının tespit edildiği, Bakanlığa iletilen bilgi ve belgelerden, etil alkolün amacı dışında kullanıldığının müşahede edildiği belirtilerek,

Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin, Etil alkolün piyasaya arzı başlıklı 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Tıbbi kullanım amaçlı etil alkol: Eczaneler ve hastaneler gibi sağlık kuruluşları için, 2 ve 5 litre hacimli kaplar içinde ambalajlanmış olarak kullanıma sunulan denatüre edilmemiş etil alkoller, sadece etil alkol üretim tesisinde ambalajlanır ya da ambalajlı olarak ithal edilir. Yetkili etil alkol dağıtım firmaları tarafından piyasaya arz edilen bu etil alkoller etil alkol toptan satış belgesi veya etil alkol ve metanol toptan satış belgesini haiz satıcılar eliyle eczane ve hastane gibi sağlık kuruluşlarının kullanımına sunulur." hükmüne istinaden eczacıların tıbbi kullanım amacıyla temin ettikleri etil alkolün eczanede kullanımları haricinde satışını yapmaları halinde adli ve idari yaptırım uygulanabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve üyelerinizin konu hakkında bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim." duyurusunda bulundu.