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Etiler'de değnekçilerin kavgasında silahla ateş edildi: 1 yaralı

BEŞİKTAŞ'ta korsan otoparkçılık, değnekçilik yaptıkları iddia edilen iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında üzerinde bulunan silahı çıkaran kişi diğerini vurarak yaraladı. Silahlı saldırgan taksiye binerek kaçtı.
Etiler'de değnekçilerin kavgasında silahla ateş edildi: 1 yaralı

Olay, saat 19.00 sıralarında Etiler Mahallesi, Yıldız Çiçeği Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan ve sokakta korsan otoparkçılık, değnekçilik yapan iki kişi arasında araç park etmek yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında ismi öğrenilemeyen kişi üzerinde bulunan silahla ateş ederek diğer korsan otoparkçıyı yaraladı.

 

SİLAHLI SALDIRGAN TAKSİ İLE OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kavganın ardından yaya olarak kaçan silahlı saldırgan ardından taksiye binerek kayıplara karıştı. Silahlı saldırgan kaçarken bir otomobile de zarar verdi. 

 

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Silahlı kavganın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan korsan otoparkçı hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken polis kaçan şüpheliyi arıyor.

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