Etimesgut Bahçekapı Mahallesi'nde mahkemeden satılık arsa

Ankara’nın Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi’nde, 128 metre kare arsa mahkemece açık artırma usulüyle satılıyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi 'nde 45657 Ada, 10 Parsel’de bulunan, üzerinde herhangi bir yapı olmayan arsanın çevresinde sanayi işyerleri bulunuyor ve her türlü belediye hizmetlerinden yararlanıyor.

15.03.2021 tarihinde Ankara Batı Adalet Sarayı'nda açık artırma ile satış a çıkarılacak olan arsa nın kıymeti 192 bin TL.

Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri gerekiyor.

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