  • BIST 1.496
  • Altın 456,921
  • Dolar 7,3514
  • Euro 9,0382
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 3 °C
»

Etimesgut Bahçekapı Mahallesi'nde mahkemeden satılık arsa

Ankara’nın Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi’nde, 128 metre kare arsa mahkemece açık artırma usulüyle satılıyor.
Etimesgut Bahçekapı Mahallesi'nde mahkemeden satılık arsa

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bahçekapı Mahallesi'nde 45657 Ada, 10 Parsel’de bulunan, üzerinde herhangi bir yapı olmayan arsanın çevresinde sanayi işyerleri bulunuyor ve her türlü belediye hizmetlerinden yararlanıyor.

15.03.2021 tarihinde Ankara Batı Adalet Sarayı'nda açık artırma ile satışa çıkarılacak olan arsanın kıymeti 192 bin TL.

Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri gerekiyor. 

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.

eti-eti.jpg

 

Gazeteilksayfa.com

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Memur maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 7,33 arttı04 Ocak 2021 Pazartesi 11:10
  • Bakan Varank: Şanlıurfa'da 13 fabrika üretime başladı, 6 fabrika yolda04 Ocak 2021 Pazartesi 10:57
  • Brent petrolün varili 53 doları gördü04 Ocak 2021 Pazartesi 10:46
  • Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı04 Ocak 2021 Pazartesi 10:03
  • Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı04 Ocak 2021 Pazartesi 09:23
  • Bakan Selçuk: 8 bin 920 ilaç için yılda 40 milyar TL'yi aşkın kaynak ayırıyoruz04 Ocak 2021 Pazartesi 09:21
  • Bakan Varank'tan Volkswagen'in Türkiye kararına ilişkin açıklama: Türkiye'ye yatırım yapan kazanır03 Ocak 2021 Pazar 15:50
  • Türkiye'de bilgisayar teknolojileri satışları Kovid-19 tedbirlerinin etkisiyle yüzde 107,2 arttı03 Ocak 2021 Pazar 12:59
  • Spor hisseleri 2020'de yatırımcısına kazandırdı03 Ocak 2021 Pazar 12:58
  • TürkAkım'dan Avrupa'ya 2020'de 5,8 milyar metreküp gaz taşındı03 Ocak 2021 Pazar 12:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti